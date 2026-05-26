എഐഎഡിഎംകെയിൽ കൂട്ടക്കൊഴിച്ചിൽ; ഒരു എംഎൽഎകൂടി രാജി വച്ചു, ടിവികെയിലേയ്‌ക്കെന്ന് സൂചന

രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാലാമത്തെ എംഎൽഎയാണ് രാജി സമർപ്പിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മരഗതം കുമാരവേൽ, പി സത്യഭാമ, എസ് ജയകുമാർ എന്നിവരാണ് നേരത്തെ രാജി സമർപ്പിച്ചത്.

Isakki Subbaiah with supporters who came to meet the Speaker (ETV Bharat)
By PTI

Published : May 26, 2026 at 2:30 PM IST

ചെന്നൈ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് ഒരു എംഎൽഎകൂടി രാജിവച്ചു. മൂന്ന് വിമത എംഎൽഎമാരുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ അംബാസമുദ്രം എംഎൽഎ ഇസാക്കി സുബയ്യയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നത്. വിജയിയുടെ പാർട്ടിയായ ടിവികെയിൽ ചേരാനാണെന്നാണ് സൂചന. തമിഴ്‌നാട് സ്‌പീക്കർ ജെസിഡി പ്രഭാകറിനെക്കണ്ട് രാജിക്കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജി സമർപ്പിക്കുന്ന നാലാമത്തെ എംഎൽഎയാണ് ഇസാക്കി സുബയ്യ. മരഗതം കുമാരവേൽ, പി സത്യഭാമ, എസ് ജയകുമാർ എന്നിവരാണ് നേരത്തെ പാർട്ടി വിട്ടത്.

ഇസാക്കി സുബയ്യ ഇന്നാണ് തൻ്റെ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്‌ക്കുന്നുവെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തി സ്‌പീക്കർക്ക് കത്ത് സമർപ്പിച്ചത്. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത കത്ത് സമർപ്പിച്ചതിനാൽ സ്‌പീക്കർ കത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. പിന്നീട് കത്ത് തിരികെ വാങ്ങി സ്വന്തം കൈപ്പടയിലെഴുതിയ കത്ത് സ്‌പീക്കറിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

മുൻ മന്ത്രിമാരായ സി വി ഷൺമുഖം, എസ്‌ പി വേലുമണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 25 എംഎൽഎമാരാണ് വിജയ് സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നത്. ഇവരിൽ ഒരാളാണ് ഇസാക്കി സുബയ്യ. മെയ് 13 ന് നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇവർ ടിവികെക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഈറോഡ് ജില്ലയിലെ പെരുന്തുറൈ എംഎല്‍എ എസ് ജയകുമാര്‍, ചെങ്കല്‍പേട്ട് ജില്ലയിലെ മധുരാന്തകം എംഎല്‍എ മരഗതം കുമാരവേല്‍, തിരുപ്പുര്‍ ജില്ലയിലെ ധാരാപുരം എംഎല്‍എ പി സത്യഭാമ എന്നിവർ നേരത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ടിവികെയിൽ ചേർന്നു. എംഎല്‍എമാര്‍ ടിവികെ മന്ത്രി ആധവ് അര്‍ജുനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേംബറിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഇതോടെ എഐഎഡിഎംകെയിലെ അംഗസംഖ്യം 44 ആയിക്കുറഞ്ഞു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി വിജയിയുടെ ടിവികെ അധികാരത്തിലേറിയത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഐയുഎംഎൽ, കോൺഗ്രസ്, വിസികെ, ഇടത് പാർട്ടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. പിന്നീട് എഐഎഡിഎംകെയിലെ വിമത വിഭാഗവും സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകി മുൻപോട്ട് വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിമത വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് എംഎൽഎമാർ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി പക്ഷത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഇതോടെ പളനിസ്വാമിക്ക് ഒപ്പമുള്ള എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം 27 ആയി ഉയരുകയും ചെയ്‌തു.

