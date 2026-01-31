കൊക്കകോള വെയര്ഹൗസ് തൊഴിലാളികളെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
അസമില് നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളെ ബെംഗളൂരുവില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. കൊക്കകോള വെയര്ഹൗസിലെ തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്. ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മരണമെന്ന് പൊലീസ്. വ്യക്ത വരിക പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം.
Published : January 31, 2026 at 3:55 PM IST
ബെംഗളൂരു: കൊക്കകോള വെയർഹൗസിലെ തൊഴിലാളികളെ താമസ സ്ഥലത്ത് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. അസം സ്വദേശികളായ ജയന്ത് സിന്ധെ (25), നീരേന്ദ്ര നാഥ് ടൈഡ് (24), ഡോ. ടൈഡ് (25), ധനഞ്ജയ് ടൈഡ് (20) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് (ജനുവരി 31) രാവിലെയാണ് സംഭവം.
മുത്സാന്ദ്ര ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ലേബർ ഷെഡിലാണ് ഇവര് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയ തൊഴിലാളികള് രാത്രിയില് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. എന്നാല് രാവിലെ വാതില് തുറക്കാത്തത് കണ്ടതോടെ നാട്ടുകാരാണ് മുറിയിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് നാല് പേരെയും മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
ഇതോടെ നാട്ടുകാര് പൊലീസില് വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ സുലിബെലെ പൊലീസ് മുറിയില് പരിശോധന നടത്തി. ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് തൊഴിലാളികള് മരിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സ്ഥലത്ത് ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിയ പൊലീസ് മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നാല് മാത്രമെ മരണ കാരണത്തില് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംവത്തില് കേസെടുത്ത സുലിബെലെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
