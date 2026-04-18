തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില് ടോയ് കാർ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതി; നാല് ഭീകരര് അറസ്റ്റില്
മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡിഷ, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് പ്രതികൾ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്.
By PTI
Published : April 18, 2026 at 4:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭീകരപ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന്റെ പേരില് നാല് പേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൊസൈബ് അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് സൊഹൈൽ, ഷെയ്ഖ് ഇമ്രാൻ എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡിഷ, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും പൊലീസും ഏകോപിച്ച് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെയും ഒഡിഷ, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ ആളുകളെയും വീതമാണ് പിടികൂടിയത്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ഭീകര പ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്തതായും ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെന്നുമുള്ള കാരണങ്ങളാലാണ് അറസ്റ്റ്. പ്രതികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് എക്പ്ലൊസീവ് (ഐഇഡി) ഉപകരണവും അനുബന്ധ വസ്തുക്കളും ഒന്നിലധികം മൊബൈൽ ഫോൺ, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഐഇഡി ഘടിപ്പിച്ച റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ടോയ് കാർ നിർമിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലായിരുന്നു പ്രതികളിൽ രണ്ടുപേർ എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
കടുത്ത ജിഹാദി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ഇവര് ഒരുക്കങ്ങള് നടത്തിയെന്നും ഇവരുടെ പക്കല് നിന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകള് ലഭിച്ചെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ സജീവം
ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ജിഹാദ്, തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഇവർ സജീവമായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. പുതിയ അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
ഇതിൻ്റ ഭാഗമായി പ്രതികളിൽ ഒരാൾ അനുയായികളെ ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചെങ്കോട്ടയുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ കറുത്ത കൊടിയുടെ ചിത്രവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പങ്കിട്ടു. പ്രതികളിലൊരാൾ 2025 ഡിസംബറിൽ ഡൽഹി സന്ദർശിച്ച് ചെങ്കോട്ട, ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം, പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരം, ചില സൈനിക സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ സാധ്യമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ചർച്ചചെയ്തതായും തെളിഞ്ഞു. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് പ്രതികൾ ലക്ഷ്യം വച്ചതെന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു.
പ്രതിയായ മൊസൈബ് മുൻപ് ഗൾഫിൽ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവാണ് ഐഇഡി ഘടിപ്പിച്ച റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാർ ഉപയോഗിച്ച് തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. 'ലഷ്കർ ഓഫ് മഹ്ദിയും ജിഹാദും' സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്ന നിരവധി ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മൊസൈബും ഭാഗമായിരുന്നു. സഹപ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ഹമ്മദ് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ടോയ് കാറിൻ്റെ ചിത്രവും ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കിട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം പ്രതിയായ ഷെയ്ഖ് ഇമ്രാൻ 2024 ൽ താരീഖ് ജമീൽ, ഇസ്രാർ അഹമ്മദ്, സാക്കിർ നായിക് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും തക്രീറുകളും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് തീവ്രവാദത്തിലേയ്ക്ക് വന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ജിഹാദിൻ്റെ പേരിൽ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്രതികൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. കൂടുതൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഇവർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജിഹാദിൻ്റെ പേരിൽ പണം ശേഖരിക്കുന്നതിനും ആസൂത്രണം നടത്തിയതായി തെളിഞ്ഞു.
Also Read: വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ വരേണ്ട! പഠനകാലയളവിൽ വിവാഹ നിരോധനനവുമായി നഴ്സിങ് കോളജ്