ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; സിഗ്മ സംഘത്തിലെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഡൽഹിയിലെ രോഹണി എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു സംഭവം.

DELHI ENCOUNTER PATHAK GANG SIGMA GANG Sigma Gang Encounter In Delhi
Place Where Encounter Took Place. (ANI)
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ബിഹാറിലെ കുപ്രസിദ്ധ സിഗ്മ സംഘത്തിലെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡൽഹി, ബിഹാർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് കുറ്റവാളികള്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബർ 23) പുലർച്ചെ ഡൽഹിയിലെ രോഹിണിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

രഞ്ജൻ പഥക് (25), ബിംലേഷ് മഹ്തോ (25), മനീഷ് പഥക് (33), അമൻ താക്കൂർ (21) എന്നിവരാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇവര്‍ നിരവധി കൊലപാതകങ്ങളിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി വലിയ ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പൊലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഘം ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പൊലീസിന് നേരെ കുറ്റവാളികള്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പൊലീസും തിരിച്ചടിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ പൊലീസ് രോഹിണിയിലെ ഡോ.ബിഎസ്എ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വച്ച് ഡോക്‌ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചൂവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ നടന്ന നിരവധി കൊലപാതക, കവർച്ച കേസുകളിലെ പ്രതികളാണിവർ. കൂടാതെ ബ്രഹ്മശ്രീ സേന ജില്ലാ തലവൻ ഗണേഷ് ശർമ്മ, മദൻ ശർമ്മ, ആദിത്യ സിങ് എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലും ഇവർക്ക് പങ്കുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗാന പിസ്റ്റൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അനധികൃത ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഏറ്റുമുട്ടൽ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് നേരം നീണ്ടുനിന്നുവെന്നും വെടിവയ്പ്പിൽ ഏതാനും പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റൂവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ രഞ്ജൻ പഥക്–മനീഷ് പഥക് സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സംഘത്തിലെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും പ്രദേശത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയതായും ഡിസിപി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സഞ്ജീവ് യാദവ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡൽഹി, ബിഹാർ പൊലീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

കൂടാതെ ഫോറൻസിക്, ക്രൈം സീൻ ടീമുകൾ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും കുറ്റവാളികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ബിഹാറിലും ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിലും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അന്തർസംസ്ഥാന ഏകോപനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഡൽഹി, ബിഹാർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

