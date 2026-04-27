ബിരിയാണിയും തണ്ണിമത്തനും കഴിച്ചു; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേരും മരിച്ചു
ഏപ്രിൽ 25ന് ജെജെ മാർഗിലുള്ള വസതിയിൽ നടന്ന കുടുംബസംഗമത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഛർദ്ദിയും തലകറക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടത്
By PTI
Published : April 27, 2026 at 8:02 PM IST
മുംബൈ: ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ദമ്പതികളും അവരുടെ രണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺമക്കളും മരിച്ചു. കുടുംബസംഗമത്തിനുശേഷം കഴിച്ച തണ്ണിമത്തനില് നിന്നാണ് വിഷബാധയേറ്റതെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. ഏപ്രിൽ 25ന് ജെജെ മാർഗിലുള്ള വസതിയിൽ നടന്ന കുടുംബസംഗമത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അബ്ദുള്ള (40), ഭാര്യ നസ്രിൻ (35), പെൺമക്കളായ സൈനബ് (13), ആയിഷ (16) എന്നിവർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചത്.
സംഗമത്തിനെത്തിയ മറ്റ് അഞ്ച് അതിഥികളോടൊപ്പം ബിരായാണി കഴിച്ചിരുന്നു. സന്ദർശകർ പോയതിനുപിന്നാലെ തണ്ണിമത്തനും കഴിച്ചു. പിന്നീട് ഛർദ്ദിയും തലകറക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ദമ്പതികളെയും കുട്ടികളെയും ആദ്യം ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ജെജെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ എല്ലാവരും മരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10.30 ഓടെ കുടുംബനാഥനായ അബ്ദുള്ളയാണ് അവസാനമായി മരിച്ചത്.
തണ്ണിമത്തനിൽ നിന്നേറ്റ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക പരിശാധനയിലെ വിലയിരുത്തല്. 'ബിരിയാണി' ആണ് കാരണമെങ്കില് അത് കഴിച്ച അതിഥികള്ക്കും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേല്ക്കണമായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇതുവരെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി, മരണകാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അപകട മരണത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന വഴികൾ
പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഡോ. രാജീവ് പറയുന്നു.
ബാക്ടീരിയ- വൈറസ് ബാധ: ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗാണുക്കൾ നേരിട്ട് ശരീരത്തിലെത്തുന്നു. ടൈഫോയ്ഡ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, ബാക്ടീരിയൽ ഡിസെൻട്രി തുടങ്ങിയവ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ, ആരോഗ്യനില, കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് ഇവ അനുസരിച്ചായിരിക്കും രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത.
ടോക്സിനുകൾ (Toxins): ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങളാണ് വില്ലനാകുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത്തരം ടോക്സിനുകൾ 'ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ' (Heat Stable) ആണ് എന്നതാണ്. അതായത്, ഭക്ഷണം നന്നായി ചൂടാക്കിയാലും അതിലെ രോഗാണുക്കൾ നശിച്ചേക്കാമെങ്കിലും വിഷാംശം (Toxin) നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കാം. ഇത് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഗുരുതരമായ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ചിലപ്പോൾ പഴക്കം മൂലവും ബാക്ടീരിയ ഉല്പാദിപ്പിച്ച ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം.
വളരെ അപൂർവമായി, മീനുകൾ സമുദ്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള ചെറുസസ്യങ്ങളായ അൽഗേകളിൽ (algae) നിന്ന് വിഷാംശങ്ങൾ ദശയിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനിടയുണ്ട്. ഇത്തരം മത്സ്യം ഉള്ളിൽ ചെന്നവരിൽ പതിവ് വയറിളക്കം, ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾക്കു പകരം നാഡികളുടെ (nerves) തളർച്ച ഉണ്ടാക്കാനിടയുണ്ട്, ഗുരുതരമായാൽ ശ്വസനം പോലും നിലച്ചു പോയേക്കാം.
ഷെൽഫിഷ് അലർജി (shellfish Allergy/Anaphylaxis): ഏറ്റവും അപകടകരമായ സാഹചര്യമാണിത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ചില ഭക്ഷണങ്ങളോട് അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് അലർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണ് 'അനാഫിലാക്സിസ്'.
