ആന്ധ്രാപ്രദേശില് നാല് പേര് വൃക്ക തകരാര് മൂലം മരിച്ചു, പാലിലെ മായമെന്ന് സംശയം
ചൗധേശ്വരി നഗറിന് സമീപങ്ങളിലായി പതിനാല് പേര് മരിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ട്
Published : February 23, 2026 at 3:28 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രാജമഹേന്ദ്രവാരത്ത് വൃക്ക രോഗം പടരുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ചൗധേശ്വരി നഗറില് നിന്നാണ് രോഗം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേസ്ഥലത്ത് പതിനാല് പേര് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് വൃക്ക രോഗം മൂലം മരിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേര് കൂടി മരിച്ചതോടെ പ്രദേശത്ത് ആശങ്ക വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാലിലെ മായം മൂലമാണോ പ്രശ്നമുണ്ടായതെന്ന സംശയത്തെ തുടര്ന്ന് അധികൃതര് പാല് സാമ്പിളുകള് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും വീടുവീടാന്തരം കേറിയിറങ്ങി വിവരങ്ങള് തേടുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പാല്, വെള്ളം തുടങ്ങിയവയുടെ സാമ്പിളുകള് അധികൃതര് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കളക്ടര് കീര്ത്തി ചെകുരി പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് ഒരു സംഘത്തിന് രൂപം നല്കിയതായും അവര് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാനായാണ് സര്വേ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കളക്ടര് വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്ത് പാല് വിതരണം ചെയ്യുന്നയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. സംഭവത്തില് പ്രഥമ വിവര റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 106 വീടുകളില് ഇയാളാണ് പാല് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീടുകളിലുള്ളവരുടെ രക്ത സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കീര്ത്തി അറിയിച്ചു.
അസുഖബാധിതരായവരെല്ലാം അറുപത് വയസിന് മുകളിലുള്ളവരാണ്. അഞ്ച് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞും മൂന്ന് വയസുള്ള ഒരു ആണ്കുട്ടിയും രോഗബാധിതരിലുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേര് രോഗബാധിതരായി. ഇവര് ഉടന് തന്നെ അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം പുറംലോകത്തറിഞ്ഞത് അടുത്തിടെയാണ്. വൃക്കരോഗത്തെ തുടര്ന്ന് ഭാഗി ഷെട്ടി കനകരത്നം എന്ന സ്ത്രീയെ അടുത്തിടെ ഒരു സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഇവര് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയെന്ന് മകന് പറഞ്ഞു.
കാക്കിനഡ സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരുന്ന തടി കൃഷ്ണ വേണി ഇന്നലെ മരിച്ചു. രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തെ അഞ്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി 12 വൃക്കരോഗികള് ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇവര്ക്കെല്ലാം പാല് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരാള് തന്നെയാണ്. ഗണേശ് എന്ന കുരുകോണ്ട മണ്ഡലിലെ താമസക്കാരനായ ഇയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ശിവരാത്രി ദിവസം കിട്ടിയ പാലിനും തൈരിനും എല്ലാം കയ്പുണ്ടായിരുന്നതായി ചിലര് പറയുന്നു. ജനങ്ങളില് നിന്ന് ശേഖരിച്ച രക്ത-മൂത്ര സാമ്പിളുകള് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലിന്റെ സാമ്പിള് ഹൈദരാബാദിലെയും വിശാഖപട്ടണത്തെയും ഭക്ഷ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. റിപ്പോര്ട്ട് ലഭിച്ചാലേ യഥാര്ത്ഥ കാരണം അറിയാനാകൂ.
ഗണേശ് പാല് നല്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാന് കളക്ടര് ഉത്തരവിട്ടു. ലോക്സഭാംഗം പുരന്ദേശ്വരിയും വിഷയത്തില് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.ജില്ലാ അധികൃതരുമായി ഇവര് ഫോണില് സംസാരിച്ചു. എല്ലാവര്ക്കും മികച്ച ചികിത്സ നല്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതായി എംഎല്എ ആദി റെഡ്ഡി ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. ആളുകള് ഭയക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സംശയമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് അധികൃതര് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്മീഷണര് വീരപാണ്ഡ്യന് പറഞ്ഞു. നിലവില് ആശുപത്രികളില് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.