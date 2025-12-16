Kerala Local Body Elections2025

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിച്ച നാല് കുട്ടികള്‍ക്ക് എച്ച് ഐ വി; മധ്യപ്രദേശില്‍ വൻ പ്രതിഷേധം

ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച രക്തം നാല് കുട്ടികൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്‌തു, തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാല് കുട്ടികൾക്കും എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

district hospital (ETV Bharat)
Choose ETV Bharat

ഇൻഡോർ: സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത ആരോഗ്യ മേഖല പലപ്പോഴും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പലരുടേയും ജീവിതം കൂടിയാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാർത്ത പുറത്ത് വന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ സത്‌ന ജില്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിൽ തലസീമിയ ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് രക്തം ദാനം ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ എച്ച്‌ഐവി ബാധിതരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 8 മുതൽ 12 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് എച്ച്ഐവി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് ഇത് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവം നടന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, ഇന്നലെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കലക്‌ടർ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

തലസീമിയ രോഗികൾക്ക് രക്തം നൽകി

മധ്യപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥയെയാണ് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. സത്‌ന ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ രക്തബാങ്കിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ അധികൃതരുടെ അശ്രദ്ധയുടെ ഫലമായാണ് നാല് കുട്ടികൾ എച്ച്‌ഐവിക്ക് ഇരയായത്. തലസീമിയ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർച്ചയായി രക്തം ആവശ്യമാണ്.

ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ രക്തം ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു. ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച രക്തം നാല് കുട്ടികൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്‌തു, തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാല് കുട്ടികൾക്കും എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

ദാതാക്കളെ അന്വേഷിക്കുന്ന രക്തബാങ്ക്

ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് രക്തദാതാക്കളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. എച്ച്ഐവി ബാധിത രക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്‌ത സംഭവം നാല് മാസം മുമ്പ് നടന്നതാണെങ്കിലും, ഇന്നലെയാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണം ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. "രക്തം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നാല് നിരപരാധികളായ കുട്ടികൾക്ക് എച്ച്ഐവി ബാധിച്ചു. രക്തദാതാക്കളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു." സത്‌ന ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ രക്തബാങ്കിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോ. ദേവേന്ദ്ര പട്ടേൽ പറഞ്ഞു.

രക്തത്തിലൂടെ എച്ച്ഐവി പകരുന്നത്:

  • സൂചികളും സിറിഞ്ചുകളും പങ്കുവെക്കൽ: മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെക്കാനോ, പച്ചകുത്താനോ (tattoos) ഉപയോഗിച്ച സൂചികളും സിറിഞ്ചുകളും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് എച്ച്ഐവി പകരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയാണ്. ഉപയോഗശേഷം സൂചിയിലോ സിറിഞ്ചിലോ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന രക്തത്തിലൂടെ വൈറസ് അടുത്തയാളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്നു.
  • രക്തപ്പകർച്ച: എച്ച്ഐവി ബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ രക്തം, രക്തഘടകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം ചെയ്യുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗം പകരാം. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും കർശനമായ പരിശോധനകൾ കാരണം രക്തപ്പകർച്ചയിലൂടെയുള്ള എച്ച്ഐവി പകർച്ചാ സാധ്യത ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്.
  • മറ്റ് രക്ത സമ്പർക്കങ്ങൾ: മുറിവുകളുള്ള ചർമ്മത്തിലൂടെയോ, മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയ്‌നുകളിലൂടെയോ (കണ്ണിലോ വായിലോ ഉള്ള ആവരണങ്ങൾ) എച്ച്ഐവി അടങ്ങിയ രക്തവുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി വളരെ അപൂർവ്വമായി രോഗം പകരാം.
  • വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിനിടയിൽ: ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് എച്ച്ഐവി ബാധിതനായ രോഗിയുടെ രക്തം പുരണ്ട സൂചി കൊണ്ടോ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ മുറിവേൽക്കുന്നത് വഴി (accidental needle sticks) രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എങ്കിലും ഇത് വളരെ വിരളമാണ്.

