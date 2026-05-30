സ്വാര്‍ഥതയുടെ ലോകത്ത് സത്യസന്ധതയുടെ മുഖം; 20 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണം തിരികെ നൽകി യുവാവ്

ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബാഗ് തിരികെ നൽകി മാതൃക കാട്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശി നമല ലക്ഷ്‌മണ കുമാർ.

Namala Lakshmana Kumar returning the bag to owner (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 30, 2026 at 3:07 PM IST

അമരാവതി: സത്യസന്ധതയുടെ ഹൃദയസ്‌പർശിയായ ഉദാഹരണമായി മാറി ഒരു യുവാവ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മണ്ഡപേട്ടയിലെ എഡിഡ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷക തൊഴിലാളിയായ നമല ലക്ഷ്‌മണ കുമാർ ആണ് പൊലീസിൻ്റേയും പൊതുജനങ്ങളുടേയും പ്രശംസ നേടിയത്. ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബാഗാണ് ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഇയാൾ ഉടമയ്‌ക്ക് കൈമാറിയത്.

മെയ് 24 ന് സീതാനഗരം നിവാസിയായ പെരിചെർല ശ്രീലേഖയും കുടുംബവും ഒരു കുടുംബ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബാഗ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. മാലികിപുരം മണ്ഡലത്തിലെ ലക്കാവാരം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബാഗ് വീണു പോയി.

ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്‌കർ കൊണസീമ ജില്ലയിലെ പി. ഗണ്ണവാരം മണ്ഡലത്തിലെ ഗാന്തി ഗ്രാമത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് കുടുംബം ബാഗ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട വിവരം മനസിലാക്കിയത്. ആഭരണങ്ങൾ കാണാതായതിൽ ദുഃഖിതരായ അവർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, എഡിഡ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകത്തൊഴിലാളിയായ നമല ലക്ഷ്‌മണ കുമാർ ദേവേദു കോളനിക്ക് സമീപം ആ ബാഗ് കണ്ടെത്തി. ബാഗിലെ സാധനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഉടമയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ച ഒരു ആധാർ കാർഡ് കണ്ടെത്തി. കുടുംബവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം തോന്നിയെങ്കിലും ലക്ഷ്‌മണ കുമാർ ബാഗ് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.

"ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഏതൊരു പൗരനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ആഭരണങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടേതായിരുന്നു, അത് സുരക്ഷിതമായി ഉടമയ്ക്ക് തിരികെ നൽകേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി" ലക്ഷ്‌മണ കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ബാഗ് പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. മണ്ഡപേട്ട റൂറൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ദൊരരാജുവും സബ്-ഇൻസ്പെക്ടർ കിഷോറും ബാഗിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ ആധാർ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീലേഖയെ കണ്ടെത്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങൾ അവർക്ക് തിരികെ നൽകി.

"ആഭരണങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ലക്ഷ്മണ കുമാറിൻ്റെ സത്യസന്ധത ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വളരെയധികം ആശ്വാസം നൽകി. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും" ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു."ഒരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ തിരികെ നൽകിയത് ശരിക്കും അഭിനന്ദനീയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധത സമൂഹത്തിന് ഒരു പ്രചോദനമാണ്, അത് അംഗീകാരം അർഹിക്കുന്നു" കർഷകത്തൊഴിലാളിയുടെ സത്യസന്ധതയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് സിഐ ദൊരരാജു പറഞ്ഞു.

സംഭവം മേഖലയിലുടനീളം വ്യാപകമായ പ്രശംസ നേടുകയും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെയും നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും തിളക്കമാർന്ന ഉദാഹരണമായി ലക്ഷ്‌മണ കുമാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സത്യസന്ധതയും സ്‌നേഹവും ഇല്ലാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്‌മണ കുമാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി മാറുകയാണ്.

