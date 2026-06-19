ETV Bharat / bharat

നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഒന്നരകോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര അവശേഷിപ്പ്; സമുദ്രജീവിയുടെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തി ഗവേഷകർ

ഒഡീഷ സർവകലാശാലയിലെ പിജി റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആൻഡ് ജിഐഎസ് വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ദെബ്രബ്രത നന്ദിയും തൻ്റെ ഗവേഷക സംഘവുമാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. സ്രാവിൻ്റെ പല്ലുകൾ, അരക്കെട്ടുകൾ എന്നിവയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

ASSISTANT PROF DR NANDI RESEARCH FOSSILS DATING 15 MILLION YEARS MAYURBHANJ FOSSILS DETECTED NORTH ODISHA UNIVERSITY FOSIL STUDY
A fossil dating back about 15 million years has been discovered (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭൂവനേശ്വർ: ഒഡിഷയില്‍ ഒന്നര കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തി. മയൂർഭഞ്ച് ജില്ലയിലെ അസുർ ഹാദ് നദിയുടെ നിന്നാണ് ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. അഞ്ച് വർഷമായി നദിയിൽ നടത്തുന്ന ഗവേഷണത്തിനിടയിലാണ് നദിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് സംഘം ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. നോർത്ത് ഒഡീഷ സർവകലാശാലയിലെ പിജി റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് ജിഐഎസ് വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ദെബ്രബ്രത നന്ദിയും തൻ്റെ ഗവേഷക വിദ്യാർഥികളുമാണ് ഇവിടെ വർഷങ്ങളായി പഠനം നടത്തുന്നത്.

ഇതിനിടയിലാണ് ഒന്നര കോടി വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്ര അവശേഷിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ ഫോസിലുകൾ സമുദ്രജീവിയുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങളാണ്. സ്രാവിൻ്റെ പല്ലുകൾ, അരക്കെട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്‌മ ഫോസിലുകളും മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങളുമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക പഠനത്തിലും അന്വേഷണത്തിലും വ്യക്തമായതെന്ന് ദെബ്രബ്രത നന്ദിയും ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികളും പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 15 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലേതാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി കൂടുതൽ തെളിവധിഷ്‌ഠിത പഠനങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ASSISTANT PROF DR NANDI RESEARCH FOSSILS DATING 15 MILLION YEARS MAYURBHANJ FOSSILS DETECTED NORTH ODISHA UNIVERSITY FOSIL STUDY
Asur Haad river near Mahuliya village (ETV Bharat)

മയൂർഭഞ്ച് ജില്ലയിലെ ബാരിപാഡ സദർ മഹ്‌കുമയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മഹുലിയ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമത്തിനടുത്തായി ഒരു നദിയുണ്ട്. ഏതോ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം അസ്ഥി പോലുള്ള വസ്‌തുക്കൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നദിയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ആ സ്ഥലത്തെ 'അസുർ ഹാദ്' എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി. വാർത്ത അറിഞ്ഞ് അന്ന് ഗവേഷണ സംഘങ്ങളടക്കം നിരവധി പേർ പ്രദേശത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ആഭാവം മൂലം ഉത്ഭവ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനാകാതെ അതൊരു പഠനം മാത്രമായി നീണ്ടു പോയി.

ഇപ്പോൾ അവ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയതോടെ അവ ഫോസിലുകളാണെന്നാണ് നിഗമനം. 'ഇതേക്കുറിച്ച് വിവിധ ചർച്ചകളും പഠന പരിശോധനയും നടക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും മുമ്പ് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ബാരിപാഡയിൽ നിന്ന് കടൽ 60 കിലോമീറ്റർ പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടൽ. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാകം ഈ ഫോസിൽ ഇവിടെ അടിഞ്ഞതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുവെന്ന്,' ഡോ. ദെബ്രബ്രത നന്ദി പറഞ്ഞു.

ASSISTANT PROF DR NANDI RESEARCH FOSSILS DATING 15 MILLION YEARS MAYURBHANJ FOSSILS DETECTED NORTH ODISHA UNIVERSITY FOSIL STUDY
A fossil dating back about 15 million years has been discovered (ETV Bharat)

എന്നാൽ ഇതുവരെ ഫോസിലുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രസ്‌തുത ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തി അവ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മയൂർഭഞ്ച് ജില്ലയെ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര പൈതൃക സ്ഥലമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായി ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയത്. അന്ന് മുതൽ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികളോടൊപ്പം ഞാൻ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, അവിടെ വീണ്ടും ഫോസിൽ പോലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

അവയിൽ സ്രാവ് പല്ലുകൾ, അരക്കെട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ മൈക്രോഫോസിലുകളും മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവിധ പാലിയൻ്റോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പാലിയൻ്റോളജിസ്റ്റുകളുമായി പഠനം തുടരുന്നു. പാലിയൻ്റോളജിസ്റ്റുകളുമായും ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുമായും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ തിരിച്ചറിയൽ പ്രക്രിയ തുടരുകയാണ്. ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണവും പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രസ്‌തുത ഫോസിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലെയിം ഫോം ഒഡിഷ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗവേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ, ടൂറിസം സാധ്യതകൾ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഫോസിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഡോ. നന്ദി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മയോസീൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഫോസിലുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഒഡീഷയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു സ്ഥലമാണിത്. ഇത് ഒരു ജിയോ-ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായോ ജിയോ-ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനായോ വികസിപ്പിക്കാം. ഒരു ഫോസിൽ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയോ ജിയോ- ഹെറിറ്റേജ് പദവി നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാനും വിപുലമായ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: സ്വന്തം പേര് വരെ ഒളിപ്പിച്ച ജീവിതം, ലണ്ടനിലെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ജോലി വിട്ട് രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്ക്; രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ അറിയാത്തത്......

TAGGED:

ASSISTANT PROF DR NANDI RESEARCH
FOSSILS DATING 15 MILLION YEARS
MAYURBHANJ FOSSILS DETECTED
NORTH ODISHA UNIVERSITY FOSIL STUDY
15 MILLION YEARS FOSSILS DETECTED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.