ഫോർമുല ഇ റേസ്: കോടികളുടെ അഴിമതിക്കുരുക്കില് കെടിആര്, ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുമായി അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട്
ഫോർമുല ഇ റേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഴിമതിക്കേസില് വിചാരണ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങി ബിആര്എസ് നേതാവും തെലങ്കാന മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ.ടി. രാമ റാവു
Published : November 21, 2025 at 1:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2023 ല് ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഫോർമുല ഇ റേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഴിമതിക്കേസില് വിചാരണ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങി ബിആര്എസ് നേതാവും തെലങ്കാന മുൻ മുനിസിപ്പൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നഗരവികസന മന്ത്രി കെ.ടി. രാമ റാവു (കെ.ടി.ആർ). അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോ (എ.എൻ.ഐ.ബി) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മുൻമന്ത്രി അഴിമതി നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില് രാമ റാവുവിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.
ഫോർമുല ഇ ഹോൾഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്ക് റേസിങ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഹൈദരാബാദ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (എച്ച്എംഡിഎ) 54.88 കോടി നൽകിയതായി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത്രയുംതുക ക്രമരഹിതമായാണ് അടച്ചതെന്ന് അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോയും (എസിബി) എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അന്നത്തെ മുനിസിപ്പൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മന്ത്രി കെ.ടി.ആർ തൻ്റെ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും ഫോർമുല ഇ ഓപ്പറേഷൻസ് (എഫ്.ഇ.ഒ) പ്രതിനിധി ആൽബെർട്ടോ ലോംഗോ, സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഗുവ്വാദ കൃഷ്ണ റാവു എന്നിവരും ഈ കേസിൽ പ്രതികളാണെന്നും എസിബി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഫോർമുല ഇ കേസിൽ എ.സി.ബിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇ.ടി.വി ഭാരതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്...
‘‘ഹൈദരാബാദിൽ ഫോർമുല-ഇ മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു നിർദേശവും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളില് നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. നിരവധി സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് 2021 നവംബറിൽ ഇ റേസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത്. കേസിലെ പ്രതിയും അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോർട്സ് കൺസൾട്ടൻ്റായ ഗുവ്വാദ കൃഷ്ണ റാവു, തൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്ത് ദിൽഭാഗ് ഗില്ലുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു ഫോർമുല-ഇ റേസ് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
2021 നവംബർ 18 ന് ഇതേ വിഷയത്തിൽ ടി-ഹബ്ബിൽ നൽകിയ ഒരു ചടങ്ങില് ഇവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സാമ്പത്തിക, ബിസിനസ് സഹകരണത്തിനായി ഗുവ്വാദ കൃഷ്ണ റാവു ഗ്രീൻകോയുടെ സ്ഥാപകനായ ചേലമലഷെട്ടി സുനിലിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഇതിനായി, കെടിആർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുനിലുമായുള്ള തുടർന്നുള്ള യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഫോർമുല-ഇ ഗൂഢാലോചന സർക്കാരിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സുനിലുമായും മറ്റുള്ളവരുമായും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഔദ്യോഗിക നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ കെടിആർ തന്നെ ഫോർമുല-ഇ റേസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രമക്കേടുകള്ക്കും തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, 2022 ജനുവരി 17-ന്, ഈ കേസിലെ പ്രതിയായ ആൽബെർട്ടോ ലോംഗോ, അരവിന്ദ് കുമാറിനും സുനിലിനും ഒപ്പം ഫോർമുല-ഇ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കത്തില് ഒപ്പുവച്ചു.
ഈ കത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ അരവിന്ദ് കുമാറിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു അനുമതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി സുനിൽ ഏസ് നെക്സ്റ്റ് ജെൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു, അതേസമയം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കൃഷ്ണ റാവു ഏറ്റെടുത്തു. അന്നത്തെ സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്ന കെടിആറിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച അരവിന്ദ് കുമാർ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഇത് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്ക് കാരണമായി" അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വൻ നഷ്ടം..!
2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരം ഏസ് നെക്സ്റ്റ്ജെന് 175 കോടി രൂപയുടെ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി. സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന സർക്കാരോ, മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ച എഫ്ഇഒയോയോ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അതിനാൽ സീസൺ-10 ൻ്റെ സ്പോൺസർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് എയ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
2023 മെയ് മാസത്തോടെ സീസൺ-10 ന് അഡ്വാൻസ് തുക അടക്കാത്തതിനാല് സമയപരിധി അവസാനിച്ചത് മൂലം ജൂൺ മാസത്തോടെ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ പേര് റേസ് സംഘാടകരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. എ.സി.ബി. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സർക്കാരിന് 160 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിവച്ചു. 54.88 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്നും എ.സി.ബി. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഉൾപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ: മുൻ മുനിസിപ്പൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് (എംഎയുഡി) മന്ത്രി കെടി രാമറാവു (കെടിആർ) എന്നിവരെയാണ് കേസിൽ പ്രധാന പ്രതികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ എംഎയുഡി സ്പെഷ്യൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അരവിന്ദ് കുമാർ, മുൻ എച്ച്എംഡിഎ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ബിഎൽഎൻ റെഡ്ഡി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രോസിക്യൂഷന് അംഗീകാരം: 2025 നവംബറിൽ, കെ.ടി.ആറിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എ.സി.ബിയുടെ അഭ്യർഥന തെലങ്കാന ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ്മ അംഗീകരിച്ചു. ഇത് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ എ.സി.ബിക്ക് വഴിയൊരുക്കി.
