മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മൊഹ്സിന കിദ്വായ് അന്തരിച്ചു
94 വയസ്സായിരുന്നു. അന്ത്യം നോയിഡയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരുന്നു. കെ. കരുണാകരനെ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. സംസ്കാരം നിസാമുദീനിൽ.
Published : April 8, 2026 at 9:15 AM IST|
Updated : April 8, 2026 at 9:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മൊഹ്സിന കിദ്വായ് അന്തരിച്ചു. 94 വയസ്സായിരുന്നു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡൽഹിക്ക് സമീപമുള്ള നോയിഡയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാരാബങ്കിയിലാണ് മൊഹ്സിന കിദ്വായിയുടെ ജനനം. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് ഇവർ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് നിരവധി തവണ എംഎൽഎയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇവർ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. 1978ൽ മീററ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ആദ്യമായി ലോക്സഭയിൽ എത്തിയത്. പിന്നീട് നിരവധി തവണ എംപിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ ഇവർ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗമായിരുന്നു. ഗ്രാമവികസനം, ആരോഗ്യം, ഗതാഗതം, നഗരവികസനം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. 2004 മുതൽ 12 വർഷത്തോളം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു. കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയിലും ദീർഘകാലം അംഗമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായും സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായും പാർട്ടി വേദികളിൽ ഇവർ നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തി.
കേരളവുമായുള്ള ആത്മബന്ധം
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞ നേതാവായിരുന്നു മൊഹ്സിന കിദ്വായ്. പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ദീർഘകാലം ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ കരുണാകരനെ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായക പങ്കാണ് ഇവർ വഹിച്ചത്. യാതൊരു ഉപാധികളുമില്ലാതെ കരുണാകരനെ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന കർശന നിലപാടായിരുന്നു അന്ന് ഇവർ സ്വീകരിച്ചത്.
കരുണാകരനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ ചില നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് മൊഹ്സിന കിദ്വായ് നൽകിയ അനുകൂല റിപ്പോർട്ടാണ് കെ കരുണാകരൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് സാധ്യമാക്കിയത്. അന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയത പരിഹരിക്കാനും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
പാർട്ടിയിലെ സ്വാധീനം
വളരെ സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വവും നിലനിർത്തിയ ഇവർ കേരളത്തിലെ നേതാക്കളോടും പ്രവർത്തകരോടും എക്കാലവും വലിയ ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. ഉന്നത പദവികൾ വഹിക്കുമ്പോഴും വലിയ ജനപിന്തുണയും പാർട്ടിയിൽ നിർണായക സ്വാധീനവുമുള്ള മികച്ച നേതാവായിരുന്നു ഇവർ. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളിൽ ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം ഇവർ പങ്കാളിയായി. ഭാരതീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നിർണായകമായ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇവർ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്.
സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഡൽഹിയിലെ നിസാമുദീനിൽ നടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മൊഹ്സിന കിദ്വായിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ദേശീയ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുതൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇവർ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
