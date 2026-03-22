'വിജയ് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത നേതാവ്'; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ ടിവികെ പ്രവർത്തക രഞ്ജന നാച്ചിയാർ
വിജയ് ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയും പാർട്ടിയുടെ പുരോഗതിക്കായി ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും വേണമെന്നും രഞ്ജന നാച്ചിയാർ.
Published : March 22, 2026 at 7:10 PM IST
ചെന്നൈ: നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ ടിവികെ പ്രവർത്തകയും നടിയുമായ രഞ്ജന നാച്ചിയാർ. 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡിഎംകെയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചേർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വിജയ്ക്കെതിരെ രഞ്ജന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
വിജയ് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ആളാണെന്നും വിജയ്ക്ക് ചുറ്റും മോശം ആളുകളാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വിജയ്യെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ സ്റ്റാലിനുമായി എളുപ്പത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധിച്ചുവെന്നും രഞ്ജന പറഞ്ഞു. "കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഞാൻ ടിവികെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ സമീപകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൃപ്തയല്ല. പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രതികരിക്കുകയോ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല" അവർ പറഞ്ഞു. വനിതാ ദിനത്തിൽ വിജയ് നടത്തിയ സമീപകാല പരാമർശങ്ങളെയും രഞ്ജന വിമർശിച്ചു.
നേതാക്കൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. വിജയ് ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയും പാർട്ടിയുടെ പുരോഗതിക്കായി ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും വേണമെന്നും രഞ്ജന നാച്ചിയാർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു.
ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തമിഴക വാഴ്വുരിമൈ കക്ഷി
ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് തമിഴക വാഴ്വുരിമൈ കക്ഷി (ടിവികെ) പിന്മാറുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ടിവികെ നേതാവ് വേൽമുരുകൻ. ടിവികെ മുന്നോട്ട് വച്ച പത്ത് ആവശ്യങ്ങൾ ഡിഎംകെ അംഗീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയെടുത്തത്.
കർഷകർ, വിദ്യാർഥികൾ, അമ്മമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡിഎംകെയുടെ നെഗോഷ്യേറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുൻപിലും തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലും ഇതേ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഡിഎംകെ സർക്കാർ ഇത് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നുവെന്നും ടിവികെ നേതാവ് വേൽമുരുകൻ പറഞ്ഞു.
ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കണമെന്ന ടിവികെയുടെ തുടർച്ചയായ നിർബന്ധം സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ഡിഎംകെയുടെ പ്രതികരണം. ഡിഎംകെ ഭരണകൂടത്തിന് തടസമായി വേൽമുരുകൻ മാറുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
നിലവിലെ ഡിഎംകെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ തമിഴ്നാട് ഫലപ്രദമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളേക്കാൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നും ഡിഎംകെ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും ടിവികെ നേതാവ് വേൽമുരുകൻ പറഞ്ഞു.
ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സെൻസസ് നടത്താൻ ഡിഎംകെ സർക്കാർ വ്യക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വണ്ണിയാർ സമുദായത്തിന് അനുവദിച്ച 10.5% സംവരണ ക്വാട്ട സംബന്ധിച്ച് ഡിഎംകെ ഭരണകൂടം എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
തമിഴ് മാധ്യമത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ വ്യക്തികൾക്കുള്ള 20% സംവരണം ഇതുവരെ നിയമമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലെ ഡിഎംകെ ഭരണത്തിൽ തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന സാമൂഹിക നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും വേൽമുരുകൻ ആരോപിച്ചു.
ALSO READ: അസംസ്കൃത എണ്ണയും എൽപിജിയുമായി ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ; ക്ഷാമം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇറക്കുമതി തുടരുന്നു