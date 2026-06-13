സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാനെത്തി അശ്ലീല വീഡിയോ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്; മുൻ ടിവികെ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ
മണികണ്ഠൻ എന്നയാളാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇയാൾ മുൻ ടിവികെ പ്രവർത്തകനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇയാൾക്ക് പാർട്ടിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ടിവികെ സൗത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
Published : June 13, 2026 at 7:47 PM IST
ചെന്നൈ: പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നതായി നടിച്ച് അവരുടെ അശ്ലീല വീഡിയോ പകർത്തിയ മുൻ ടിവികെ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ. സേലം നെയ്ക്കരപ്പെട്ടി സ്വദേശി മണികണ്ഠൻ എന്നയാളാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സ്ത്രികളെ സഹായിക്കുക എന്ന വ്യാജേനേ ഇത്തരത്തിൽ അശ്ലീല വീഡിയോ പകർത്തുകയും സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇയാളുടെ പ്രധാന പരിപാടി. ഇയാളുടെ പീഡനത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീയുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തായതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.
"ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയാണ്. കുടുംബ ചെലവുകൾക്കായി പലരിൽ നിന്നും ഞാൻ പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ മണികണ്ഠൻ എന്നയാളെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പല ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പ നേടാൻ അയാൾ എന്നെ സഹായിച്ചുട്ടുണ്ട്", യുവതി ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പറയുന്നു.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയും അടുപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം അയാളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടു. അതിൽ നിന്നും ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയും അയാളുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
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എന്നാൽ ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയ മണികണ്ഠൻ തന്നെ വിളിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും തുടങ്ങി. തൻ്റെ പല വീഡിയോകളും അയാളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു. തന്നെപ്പോലുള്ള നിരവധി പേരുടെ വീഡിയോകൾ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
ഓഡിയോ സേലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അനിൽ കുമാർ ഗിരിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും കൊണ്ടലംപട്ടി പൊലീസ് മണികണ്ഠനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും നിരവധി സ്ത്രീകളുടെ അശ്ലീല വിഡിയോകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. നിലവിൽ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. മണികണ്ഠൻ ടിവികെയുടെ പ്രവർത്തകനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതേസമയം മണികണ്ഠൻ എന്ന വ്യക്തി ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇയാളും ടിവികെയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ടിവികെ സൗത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ എസ് മണികണ്ഠൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്ക് അപകീർത്തി വരുത്തുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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