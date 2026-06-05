നിയമ കോഴ്സിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച റാങ്ക് നേടി മുൻ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ്
പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ 349-ാം റാങ്കോടെയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ നിയമ കോഴ്സിലേക്ക് ദേവ്ജി പ്രവേശനം നേടിയത്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി അവസാനമാണ് ദേവ്ജി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത്.
Published : June 5, 2026 at 6:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നിയമപഠനത്തിനായുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയായ LAWCET-ൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടി മുൻ മാവോവാദി നേതാവ് തിപ്പിരി തിരുപ്പതി (ദേവ്ജി). പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ 349-ാം റാങ്കോടെയാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ നിയമ കോഴ്സിലേക്ക് ദേവ്ജി പ്രവേശനം നേടിയത്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി അവസാനമാണ് ദേവ്ജി സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത്.
2003ൽ തിരുപ്പതിയിലെ അലിപിരിയിൽ അന്നത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ദേവ്ജിയ്ക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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2010ൽ ദന്തേവാഡയിൽ 74 സിആർപിഎഫ് ജവാൻമാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിലും ദേവ്ജി പങ്കുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കീഴടങ്ങാനായി തെലങ്കാന, ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേവ്ജിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വരെ വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ കാഗർ' കാരണം മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലം പരിശായതോടെ നിരവധി മുൻ നിര മാവോവാദി നേതാക്കൾ മുഖ്യധാരയിലേയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആരാണ് ദേവ്ജി?
തിപ്പിരി തിരുപ്പതി എന്നതാണ് ദേവ്ജിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര്. തെലങ്കാനയിലെ ജഗ്തിയാൽ ജില്ലയിലെ കൊരുത്ലയാണ് സ്വദേശം. 1980- 1982 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇയാൾ കൊരുത്ലയിലെ ഗവൺമെൻ്റ് ജൂനിയർ കോളജിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് (MPC സ്ട്രീം) ചേർന്നിരുന്നു.ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദേവ്ജി പീപ്പിൾസ് വാർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സംഘടനയിൽ ചേർന്നു. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിച്ച്, റാഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി ദേവ്ജി പിന്നീട് ഈ സംഘടനയിൽ ചേർന്നു.
മാവോയിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വിട്ട് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഖ്യധാരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദേവ്ജി മെയ് 13 ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ ജഗ്തിയാൽ ജില്ലയിലെ കൊരുത്ലയിലുള്ള മാസ്ട്രോ ജൂനിയർ കോളജിൽ വച്ച് തെലുഗു പരീക്ഷ എഴുതി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം, ഭാവിയിൽ നിയമ കോഴ്സ് പഠിക്കാനും ദരിദ്രരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനും ദേവ്ജി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിയമം പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ദേവ്ജി പരീക്ഷ എഴുതിയത്.
ഒന്നിലധികം അപരനാമങ്ങൾ
ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, ഗോണ്ടി ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള തിപ്പിരി തിരുപ്പതി ദേവ്ജി, സഞ്ജീവ്, സുദർശൻ, കുമ്മു ദാദ തുടങ്ങിയ അപരനാമങ്ങളിലാണ് മാവോവാദി സംഘത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഗഡ്ചിരോളിയിൽ സായുധ സ്ക്വാഡ് അംഗമായി ചേർന്ന ദേവ്ജി പിന്നീട് ഏരിയ കമാൻഡർ, ഡിവിഷണൽ കമാൻഡർ തുടങ്ങി വിവിധ പദവികൾ അലങ്കരിച്ചു.
ദണ്ഡകാരണ്യ മേഖലയിൽ ഇയാൾ പ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിച്ചു. 2001ൽ മാവോയിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും സെൻട്രൽ മിലിട്ടറി കമ്മീഷൻ്റേയും ചുമതല വഹിച്ചു. സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ബ്യൂറോ (സിആർബി)യ്ക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകിയ ദോവ്ജി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായിരുന്നു.
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