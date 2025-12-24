ETV Bharat / bharat

ഫോൺ ചോർത്തൽ കേസ്: അന്വേഷണം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെസിആർലേക്ക്, ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരും

സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയതോടെയാണ് 2023 ൽ കേസ് പുറത്തുവന്നത്.

NOTICE ISSUED TO KCR K CHANDRASHEKAR RAO SIT TELANGANA
K. Chandrashekar Rao (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഫോൺ ചോർത്തൽ കേസിൽ തെലങ്കാന മുൻ മുഖ്യ മന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന് (കെസിആർ) നോട്ടിസ് നൽകാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി). മുൻ മന്ത്രി ഹരീഷ് റാവുവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമൻസ് നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിആർഎസ് ഭരണകാലത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സോമേഷ് കുമാർ, മുൻ ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവി നവീൻ ചന്ദ് എന്നിവരെ എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രഭാകർ റാവു പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിലാണ്. ഡിസംബർ 25 വരെയാണ് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ കസ്റ്റഡി കാലാവധി. ഐക്ലൗഡ് പാസ്‌വേഡുകൾ കൈമാറുന്നതിലും തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചതിലും ഇയാൾക്ക് പങ്കുള്ളതായും സംശയമുണ്ട്.

നിരവധി തവണ ചോദ്യം ചെയ്‌തിട്ടും ഫോൺ ചോർത്തൽ എന്തിനാണ് നടത്തിയതെന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് താൻ ഫോൺ ടാപ്പിങ് നടത്തിയതെന്ന് പ്രഭാകർ റാവു അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപണത്തെ തള്ളിക്കളയുകയും അത്തരം ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഐടിക്ക് മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ഇപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വിസി സജ്ജനാറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഒൻപതംഗ എസ്ഐടി സംഘമാണ്.

ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയില്ല...

എസ്‌ഐ‌ബി നടത്തിയ ഫോൺ ചോർത്തലിൻ്റെ നിയമസാധുതയെ അവലോകന സമിതി ചോദ്യം ചെയ്‌തു. ഓരോ തവണ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത്-നാലായിരം ഫോൺ നമ്പറുകളുടെ ഒരു ലിസ്‌റ്റ് കൊണ്ടുവരുമെന്നും അവയിൽ നിന്ന് മാവോയിസ്‌റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുമായി ബന്ധമുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് അവലോകന സമിതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ജഡ്‌ജിമാരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഫോണുകൾ എന്തിനാണ് ചോർത്തിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാത്തതിനെ എസ്‌ഐ‌ടി വിമർശിച്ചു. നിലവിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ പ്രഭാകർ റാവു എന്തിനാണ് നിരീക്ഷിച്ചതെന്ന് എസ്‌ഐടി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ കേസ് പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വിരമിച്ച ശേഷവും ഈ പ്രവർത്തി തുടർന്നതിൻ്റെ കാണവും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തും.

അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, അന്നത്തെ ചീഫ് അനിൽ കുമാർ, അന്നത്തെ ഡിജിപി മഹേന്ദർ റെഡ്ഡി, അന്ന് കെസിആറിൻ്റെ ഒഎസ്‌ഡിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച രാജശേഖര റെഡ്ഡി എന്നിവരിൽ നിന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, റാവുവിൻ്റെ പുനർനിയമന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, രണ്ടാം പ്രതിയായ പ്രണീത് റാവുവും ആറാം പ്രതിയായ ശ്രാവൺ റാവുവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ഹരീഷ് റാവു സൗകര്യമൊരുക്കിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായും പറയുന്നു.

തുടരും...

തുടർ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും കെസിആറിന് നോട്ടിസ് നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയതോടെയാണ് 2023 ൽ കേസ് പുറത്തുവന്നത്. മുൻ ബിആർഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രൂപീകരിച്ച എസ്‌ഐടി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, ജഡ്‌ജിമാർ, മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ എന്നിവരുടെ പേരിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ഫോൺ നിരീക്ഷണം നടത്തിയതായും പിന്നീട് തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഹാർഡ് ഡിസ്‌കുകൾ നശിപ്പിച്ചതായും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

Also Read: "ബലാത്സംഗക്കേസ് പ്രതി പുറത്തുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരായി കഴിയും?", ചോദ്യവുമായി ഉന്നാവോ അതിജീവിതയും കുടുംബവും

TAGGED:

NOTICE ISSUED TO KCR
K CHANDRASHEKAR RAO
SIT
TELANGANA
KCR PHONE TAPPING CASE UPDATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.