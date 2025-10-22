ETV Bharat / bharat

'പണ്ട് നക്‌സൽ അദാലത്തുകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി, ഇന്ന് മാറ്റത്തിന് ആഹ്വാനം'; ചുവപ്പ് മായുന്ന ധൻഗായ് ഗ്രാമം

നക്‌സലിസം കടന്നുചെല്ലാത്ത ഒരു വീടു പോലുമില്ല ബിഹാർ ബരാച്ചട്ടിയിലെ ധൻഗായ് ഗ്രാമത്തിൽ. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നക്‌സൽ ഉന്മൂലന പദ്ധതികള്‍ ഇവിടെ ഫലം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഇടിവി ഭാരത് ടീം നേരിട്ടെത്തി തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2025 at 3:59 PM IST

6 Min Read
ബിലാൽ ഭട്ട്, ദേവ് രാജ്‌, ബ്രിജം പാണ്ഡെ

പാട്‌ന: നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമം പോലും ഇല്ല ബിഹാറിലെ ബരാച്ചട്ടി മണ്ഡലത്തിലെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ. ഒരു കാലത്ത് 'ചുവപ്പ് ഇടനാഴി' ആയിരുന്ന ധൻഗായ് ഗ്രാമം ഇന്ന് മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. നക്‌സലിസം പിടിമുറുക്കിയിരുന്ന 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കകാലങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രാമവാസികള്‍.

ബിഹാറിൻ്റെ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്ന ഇടതൂർന്ന വനപ്രദേശമായ ഘേര കുന്നുകളുടെ താഴ്‌വരയിലാണ് ഈ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തലസ്ഥാനമായ പട്‌നയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 150 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം ഗയ ജില്ലയിലെ ബരാച്ചട്ടി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

വികസനം എങ്ങുമെത്താത്ത ഗ്രാമം. വാഹന ഗതാഗതയോഗ്യമായ റോഡ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. മലയോര മേഖല കൂടി ആയതിനാൽ നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാമം കൂടി ആയിരുന്നു ഇത്. ഒരു കാലത്ത് കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയിരുന്ന നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി നൽകിയിരുന്നത് ഇവിടത്തുകാർ ആയിരുന്നു.

ധൻഗായ് ഗ്രാമാതിർത്തിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന മണ്‍പാത (ETV Bharat)

ഇവിടുത്തെ, നക്‌സലൈറ്റുകളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്ന ധൻഗായ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിന് മുന്നിലേക്കാണ് ഇടിവി ഭാരത് ടീം ആദ്യം എത്തിയത്. ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ ആളുകള്‍ കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെളിച്ചം മാഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ആ സന്ധ്യാ സമയത്തിരുന്ന് അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുണ്ട കാലം ഓർത്തെടുത്തു.

നക്‌സൽ നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചതിന് ജൻ അദാലത്തിൽ വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭയന്ന് കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിൽ വിടാൻ മടിച്ചിരുന്ന കാലം. പോളിങ് ബൂത്തായതിൻ്റെ പേരിൽ പണ്ട് സ്‌കൂളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തകർത്തിട്ടുണ്ട് നക്‌സലൈറ്റുകള്‍.

ജൻ അദാലത്ത് നേതാവിൽ നിന്നും മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക്

പലരും നക്‌സലൈറ്റ് ക്രൂരതകള്‍ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോള്‍, വെളുത്ത കുർത്തയും പൈജാമയും ധരിച്ച്, നക്‌സൽ 'ജൻ അദാലത്ത്' (ജനങ്ങളുടെ കോടതി) യോഗങ്ങളിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഓർമയാണ് സിപിഐഎംഎൽ നേതാവായ ശ്യാം ബിഹാരി സിംഗിന് പങ്കുവയ്‌ക്കാനുള്ളത്. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്തിരുന്നു. അവർ തെറ്റായി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ഞാൻ എതിർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്യാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

സമയം കടന്നു പോകും തോറും കൂടുതൽ ആളുകളും കൂടുതൽ ഓർമകളും ഇടിവി ഭാരത് ടീമിന് മുന്നിലെത്തി. നക്‌സലുകളുമായുള്ള തൻ്റെ ബന്ധവും നക്‌സൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജൻ അദാലത്തുകൾക്ക് താൻ എങ്ങനെ നേതൃത്വം നൽകി എന്നും ശ്യാം വിവരിച്ചു.

ശ്യാം ബിഹാരി സിംഗ് (ETV Bharat)

നക്‌സൽ കമാൻഡർമാർ അവരുടെ ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറ്റം ചെയ്‌തെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചയക്കുകയും നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ആയിരുന്നു പല അദാലത്തുകളും നടന്നിരുന്നത്. എണ്ണം ഞാൻ മറന്നുപോയി. പക്ഷേ കുറ്റാരോപിതർക്ക് വധശിക്ഷ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഗ്രാമവാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആയുധധാരികളായ നക്‌സലൈറ്റുകളെ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു എന്നും ശ്യാം വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ന് നക്‌സലിസം അധഃപതിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അനുയായികളിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം പേരും വ്യക്തിപരമായ ശത്രുത, മത്സരം ഒക്കെയാണ് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ച് വീടുകളിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോവുന്നവർ പോലും ആയുധമെടുത്ത് നക്‌സലൈറ്റ് ആകുന്നു.

അതേസമയം, നിലവിൽ പട്‌നയിലെ ബ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രമുഖ നക്‌സൽ നേതാവ് അമർ എന്ന 64 കാരനായ വിജയ് കുമാർ ആര്യയോടുള്ള തൻ്റെ ആരാധനയും ശ്യാം മറച്ചുവച്ചില്ല. 'സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം മാവോയിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (എംസിസിഐ) ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകാലം അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നു.

പിന്നീട് ഒളിവിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, അവിഭക്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. 2022 ൽ റോഹ്താസ് ജില്ലയിലെ സമാഹുത ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായത്.

ഉത്തർപ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലേത് കൂടാതെ ബിഹാറിലെ വിവിധ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായും അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് 14 ഓളം കേസുകൾ നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ട്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻ‌ഐ‌എ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഒരു കേസും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കതിഹാറിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.' ശ്യാം ഓർത്തെടുത്തു.

'മാറ്റം അനിവാര്യം'

'മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്'. നക്‌സലൈറ്റുകളുടെ കൂട്ട കീഴടങ്ങലിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് സിപിഐഎംഎൽ നേതാവ് ശ്യാം ബിഹാരി. നക്‌സലൈറ്റുകൾ ആയുധം താഴെ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലാത്തപക്ഷം ബുദ്ധിശൂന്യമായ കൊലപാതകങ്ങൾ തുടരും, സമൂഹത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല എന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന യുവാവ് (ETV Bharat)

നിലവിലെ ഭരണകൂടത്തിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോളും ഭരണ തലപ്പത്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നും ശ്യാം പറഞ്ഞു. "മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ സംസ്ഥാനത്ത് ചില വികസനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും അഴിമതിക്കാരും മര്യാദക്കാരും കൊള്ളക്കാരും ആയ ആളുകളാണ്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ പുതിയ പാർട്ടിക്കും കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുവജനങ്ങള്‍ക്കും പറയാനുണ്ട്

ഇവിടുത്തെ യുവതലമുറക്കും പങ്കുവക്കാനുണ്ട് നക്‌സലൈറ്റുകളെ കണ്ട അനുഭവങ്ങള്‍. "ആറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും റിപബ്ലിക് ദിനവും ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നക്‌സലുകൾ കരിങ്കൊടി ഉയർത്തുന്നതിനാൽ ഇവിടുത്തെ സ്‌കൂളിൽ പോലും ഒരു പരിപാടിയും നടന്നിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി മാറി. സമീപത്ത് ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും സുരക്ഷാ ക്യാമ്പും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്," ബിരുദധാരിയായ 24 കാരൻ അരവിന്ദ് കുമാർ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന യുവാവ് (ETV Bharat)

മെറ്റൽ പാകിയ റോഡും വികസനവും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമം എത്തുന്നത് വരെ ഉള്ളൂ. എല്ലാ വികസനവും അതിർത്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഗ്രാമത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഘേര കുന്നുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പരുക്കൻ മൺപാത മാത്രമാണ് ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഗ്നിപരീക്ഷ ആയിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍

2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ 'സാധാരണ' തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് ഗ്രാമനിവാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നവംബർ 11 ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ബിഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി, തോക്കുകളുടെ നിഴലിൽ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുന്നത് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷയായിരുന്നു. തീവ്ര ഇടതുപക്ഷക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യും. ഇതോടെ സുരക്ഷാ സേന പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ പ്രവേശനം തടയും.

പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ ഹൈപ്പർസെൻസിറ്റീവ് ആയി പ്രഖ്യാപിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുകടക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതിനായി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ വോട്ടിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കും.

ഇങ്ങനെ ആണ് ഇവിടെ വർഷങ്ങളോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് സുരക്ഷാ സേനയെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന, പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനായിരുന്ന സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്‌കൂളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നക്‌സലുകൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട്.

നക്‌സൽ ആക്രമണം നടന്ന സ്‌കൂള്‍ (ETV Bharat)

രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ട, തകർന്ന ഇഷ്‌ടികകളുടെയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും കൂമ്പാരം ഇവിടെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നക്‌സൽ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങളാണ്. ഇവിടുത്തെ 36 ബൂത്തുകളിലെയും ഇത്തവണത്തെ വോട്ടെടുപ്പ്, രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ആയിരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നക്‌സൽ ഉന്മൂലനം വിജയം കണ്ടോ?

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം നടത്തുന്ന നക്‌സലൽ ഉന്മൂലന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ അടുത്തിടെ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങള്‍, ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എത്രത്തോളം മാറ്റിമറിച്ചെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു.

“അവർ ഇപ്പോഴും കുന്നുകളിൽ ഉണ്ട്. അവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നോ ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അവർ അവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരോട് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താത്‌പര്യവുമില്ല,” ഇടിവി ഭാരത് സംഘത്തെ കണ്ടതിനുശേഷം ഒത്തുകൂടിയ ഗ്രാമവാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുളസി സാവോ പറഞ്ഞു.

ധൻഗായ് ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് (ETV Bharat)

“നേരത്തെ, നക്‌സലുകളുടെ കൂട്ടം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരികയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരാൾക്ക് വീതം പാചകം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവർ എത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ, പൊലീസ് ഇൻഫോർമർമാരോ മറ്റേതെങ്കിലും തെറ്റോ ചെയ്‌തവരോ ആണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളെ അവർ കൊണ്ടുപോകും,” ഗ്രാമവാസിയായ ലക്ഷ്‌മിനി ദേവി പറഞ്ഞു.

ഗ്രാമവാസികൾ നക്‌സലുകൾക്കും പൊലീസിനും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നാണ് മറ്റൊരു നാട്ടുകാരനായ രാംദിയോ സാവോയുടെ അഭിപ്രായം. ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ ഭക്ഷണവും മറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ജനങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശമൊന്നും ഇവർക്കില്ല. ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതെ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന, ഉണരാൻ കഴിയുന്ന, ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാളെ മാത്രമാണ് ഇവർ സ്വപ്‌നം കാണുന്നത്.

