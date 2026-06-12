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11 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രോഫോണിക് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമം; മുംബൈയിൽ കേരള മോഡല്‍ അറസ്റ്റില്‍

ഹർഷ സണ്ണി എവന്ന യുവതിയാണ് പിടിയിലായത്. മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടിക്കൂടുന്നത്.

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Harsha Sunny (ETV Bharat, @Instagram)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 8:03 PM IST

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മുംബൈ: 11 കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രോഫോണിക് കഞ്ചാവുമായി മുൻ മിസിസ് കേരള റണ്ണറപ്പ് പിടിയിൽ. മോഡൽ ഹർഷ സണ്ണിയാണ് (28) മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്‌റ്റംസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് യുവതിയുടെ പക്കൻ നിന്നും കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.

ജൂൺ പത്തിന് അർധരാത്രിയിലാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനമായ ടിജി-351 ലാണ് ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും ഹർഷ സണ്ണി മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നത്. ചെക്കിങ്ങിനിടെ യുവതിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യുവതിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ട്രോളി ബാഗിനുള്ളിൽ നിന്ന് 12 പാക്കറ്റ് സീൽ ചെയ്‌ത പാക്കറ്റുകൾ കസ്‌റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പച്ച നിറത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് പാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് എൻഡിപിഎസ് കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഹൈഡ്രോഫിണിക്കാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 11.82 കോടി രൂപ വില വരുന്ന മയക്കുമരുന്നാണ് യുവതിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.

എൻ‌ഡി‌പി‌എസ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കസ്‌റ്റംസ് അധികൃതർ ഹർഷയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. പിന്നീട് മുംബൈയിലെ ഫോർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കോടതി ഇവരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

യുവതി ഇപ്പോൾ കസ്‌റ്റംസ് അധികൃതരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അന്തരാഷ്‌ട്ര ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ കടത്ത് ഓപ്പറേഷനുമായി ഈ സംഭവത്തിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

CANNABIS
HYDROPONIC CANNABIS
MUMBAI AIRPORT
MODEL ARRESTED IN CANNABIS CASE
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