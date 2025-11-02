ETV Bharat / bharat

Dev Raj

November 2, 2025

Updated : November 2, 2025 at 8:58 AM IST

പട്‌ന: ഗുണ്ടാത്തലവനായ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാവും മൊകാമ മണ്ഡലത്തിലെ ജനതാദള്‍ യു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുമായ ആനന്ദ് സിങ് അറസ്റ്റില്‍. ഇയാളുടെ രണ്ട് സഹായികളെയും ബിഹാര്‍ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ദുലാര്‍ ചന്ദ് യാദവ് എന്ന ഗുണ്ടാ നേതാവിന്‍റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ്.

ബെദനാ ഗ്രാമം മുഴുവന്‍ പൊലീസ് വലയത്തിലാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ആണ് മൂവരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. മൊകാമയിലെ നിലവിലെ എംഎല്‍എ ആനന്ദ് സിങിന്‍റെ ഭാര്യയാണ്. അവരും കേസില്‍ പ്രതിയാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഇയാളുടെ രണ്ട് അനന്തരവന്‍മാര്‍ക്കും കൊലപാതകത്തില്‍ പങ്കുണ്ട്.

ആനന്ദാണ് കൊലപാതകത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി. ഇയാള്‍ക്ക് പുറമെ നദ്‌മ ഗ്രാമത്തിലെ മണികാന്ത് ഠാക്കൂര്‍, ലദ്‌മ ഗ്രാമത്തിലെ രഞ്ജീത് റാം എന്നിവരും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. യാദവിന്‍റെ കൊലനടക്കുമ്പാള്‍ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാദവിനും വലിയ കുറ്റകൃത്യ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് പട്‌നയിലെ മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കാര്‍ത്തികേയ ആര്‍ ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു.

താര്‍ത്തര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളിലാണ് യാദവ്(75)ന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാള്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്‍റെ ജന്‍ സൂരജ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ പ്രിയദര്‍ശി പീയൂഷിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. പീയൂഷിന് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് പോകുമ്പോള്‍ ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആനന്ദും സംഘവും നടത്തിയ ഒരു യാത്ര കടന്ന് വരികയായിരുന്നു. ഇരു സംഘവും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. കല്ലേറം നടന്നു. ചിലര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പൊലീസ് പിന്നീട് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോള്‍ യാദവിനെ ഒരു വാഹനത്തിന്‍റെ പിന്‍ സീറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഹൃദയത്തിനും ശ്വാസകോശത്തിനും മൂര്‍ച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ടുള്ള പരിക്ക് ഏല്‍ക്കുകയും ഇതുമൂലമുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്‌തത് എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്.അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കൊലപാതകമാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇരു കക്ഷികളും പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും തെളിവുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. ദൃക്‌സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയും എടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് യാദവിന്‍റെ പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം നടന്നത്.

ആനന്ദിന്‍രെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അക്രമം അരങ്ങേറിയതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതെന്നും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇയാളെയും സഹായികളെയും മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കും. കൃത്യമായ നിയമനടപടികള്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാര്‍ഹ് സബ്‌ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസര്‍ ചന്ദന്‍കുമാര്‍, രണ്ട് സബ്‌ഡിവിഷണല്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ രാകേഷ് കുമാര്‍, അഭിഷേക് സിങ് തുടങ്ങിയവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ സ്ഥലം മാറ്റിയതിനും ഇവര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി കൈക്കൊണ്ടതിനും പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്.

എസ്‌ഡിപിഒ അഭിഷേകിനെ അടിയന്തരമായി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യാനും കമ്മീഷന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പട്‌ന റൂറല്‍ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിക്രം സിങിനെയും സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് പകരം അനുയോജ്യരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്.

1970-80കാലത്ത് അന്നത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ മൊകാമയുടെ ധീരജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്യാം സുന്ദര്‍ സിങിന്‍റെ തണലില്‍ വളര്‍ന്ന ഗുണ്ടയാണ് യാദവ്. 1990 ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇയാള്‍ ആനന്ദിന്‍റെ മൂത്ത സഹോദരനും ഗുണ്ടയുമായ ദിലീപ് കുമാര്‍ സിങിനെതിരെ അന്നത്തെ ലോക്‌ദള്‍(ബി)യുടെ ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിച്ചു. ധീരജിന് പിന്നില്‍ മൂന്നാമതാാണ് ഇയാള്‍ മത്സരത്തില്‍ എത്തിയത്. ദിലീപ് എംഎല്‍എ ആകുകയും പിന്നീട് രണ്ട് തവണ കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പടുകയും ചെയ്‌തു മന്ത്രിയുമായി. എന്നാല്‍ രണ്ടായിരത്തില്‍ മറ്റൊരു ഗുണ്ടാനേതാവ് സൂരജ് ബാന്‍ സിങ് ഇയാളെ പരാജയപ്പെടുത്തി.

യാദവിനെതിരെ രണ്ട് ഡസനോളം കൊലപാതക കേസുകളുണ്ട്. പണത്തിനായി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകല്‍, പണം തട്ടിയെടുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കേസുകളും 1980കളിലും 90കളിലുമായി ഇയാള്‍ക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയാള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ ജനതാദള്‍ നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. 1980കളില്‍ ഇയാള്‍ കുറേക്കാലം ജയിലില്‍ കിടന്നിരുന്നു. 1990ല്‍ ജയില്‍ മോചിതനായ ശേഷം ഇയാള്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലിറങ്ങി.

ബിഹാറില്‍ നവംബര്‍ ആറിനും പതിനൊന്നിനുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. പതിനാലിന് വോട്ടെണ്ണും.

