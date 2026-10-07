ദുർഗാപൂജ പാസ് അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും; ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും ഹാജരായി മുൻ മന്ത്രി ഇന്ദ്രനിൽ സെൻ
കോടികളുടെ അഴിമതിയാരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാകുന്നത്.
Published : October 7, 2026 at 4:54 PM IST
കൊൽക്കത്ത: സംസ്ഥാനത്ത് വൻ കോലാഹലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ദുർഗാപൂജ പ്രിവ്യൂ ഷോ പാസ് വിൽപനയിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലും, നസറുൽ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലെ തട്ടിപ്പുകളിലും മുൻ മന്ത്രിയും ഗായകനുമായ ഇന്ദ്രനിൽ സെൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇ ഡി) മുമ്പാകെ വീണ്ടും ഹാജരായി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി അദ്ദേഹം സാൾട്ട് ലേക്കിലെ സി ജി ഒ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ഇ ഡി ഓഫീസിൽ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 30 ലെ നീണ്ട എട്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും മുഴുവൻ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസി അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
വ്യാജ പാസ് അഴിമതിയും 'മാസ് ആർട്ട്' സംഘടനയും
യുനെസ്കോയുടെ പേര് അനധികൃതമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ദുർഗാപൂജ പ്രിവ്യൂ ഷോകൾക്കും ടിക്കറ്റുകൾക്കുമായി വ്യാജ പാസുകൾ വിറ്റഴിച്ചുവെന്നാണ് ഇന്ദ്രനിൽ സെന്നിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'മാസ് ആർട്ട്' എന്ന സംഘടനയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിെൻ്റെ കസ്ബയിലെ വസതിയിലും ഹൂഗ്ലിയിലെ വീട്ടിലും നേരത്തെ ഇ ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, നസറുൽ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരുകാലത്ത് ശിശിർ മഞ്ചിൽ ഈ ഉത്സവം നടത്തിയപ്പോൾ ചെലവ് 37,92,053 രൂപയായി കാണിച്ചപ്പോൾ, അടുത്ത വർഷം അതേ പരിപാടിയുടെ ചെലവ് വെറും 1,44,400 രൂപയായി ചുരുങ്ങിയതാണ് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ജോലി വാങ്ങി നൽകിയെന്ന തരത്തിലുള്ള പരാതികളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. "ദുർഗാപൂജ പ്രിവ്യൂ ഷോകളുടെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പും വ്യാജ പാസ് വിൽപനയുമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നത്," ഇ ഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അക്കൗണ്ട് കൈമാറ്റങ്ങളും റോയൽറ്റി വാദവും
അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ ഇന്ദ്രനിൽ സെന്നിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'ഒക്ടേവ് റെക്കോർഡ്സ് ' എന്ന കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ബാങ്കിംഗ് ചാനലുകൾ വഴി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തുക 'റോയൽറ്റി' ഇനത്തിൽ നൽകിയതാണെന്നാണ് മുൻ മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. ഈ പണമിടപാടും ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇ ഡി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, തുടർച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യം: പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ തടഞ്ഞ് പൊലീസ്, ജൻപഥിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം