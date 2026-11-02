നൂറുകോടിയുടെ കോഴക്കേസ്; മുൻ ഡിഎംകെ മന്ത്രി അൻപിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴി നവംബർ 4 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്
സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സമർപ്പിച്ച പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 26 നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് മുൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യമൊഴിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : November 2, 2026 at 5:35 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച 100 കോടി രൂപയുടെ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അംഗീകാര കോഴക്കേസിൽ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഡിഎംകെ നേതാവുമായ അൻപിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴിയെ നവംബർ 4 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ചെന്നൈയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്.
കഴിഞ്ഞ ഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായ അംഗീകാരം (Permanent Recognition) നൽകുന്നതിന്റെ മറവിൽ 100 കോടിയിലധികം രൂപ പിരിച്ചെന്ന പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി. ഒക്ടോബർ 26-നാണ് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് പുഴൽ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
മുൻ മന്ത്രിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അഞ്ച് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒളിവിലായിരുന്ന മുൻ എംഎൽഎ മുത്തുകുമാറുമായുള്ള ബന്ധം, പണം കൈപ്പറ്റിയതാര്, ഇടനിലക്കാർ ആരൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെക്കാലമായി ഒളിവിലായിരുന്ന മുൻ എംഎൽഎ മുത്തുകുമാർ ഒക്ടോബർ 29 ന് രാവിലെ അഴിമതി കേസുകൾക്കായുള്ള ചെന്നൈ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മുൻ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യമൊഴിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ അനുമതി തേടുന്ന ഹർജി ജസ്റ്റിസ് സത്യമൂർത്തിയുടെ മുമ്പാകെ വാദം കേട്ടു.
സെപ്റ്റംബർ 16 ന് മുൻ മന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയെത്തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 18 ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരായി. എട്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ആ സെഷനിൽ അദ്ദേഹത്തോട് 240 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുവെന്ന് മുൻ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അഭിഭാഷകൻ അബുദു കുമാർ വാദിച്ചു.
"മുൻ മന്ത്രി അൻപിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴിക്ക് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജയിലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. കസ്റ്റഡിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു എന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല." പൊലീസിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ജഡ്ജി, അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴിയെ നവംബർ 2-ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസിന് ഉത്തരവിടുകയും വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, ഇന്ന് (നവംബർ 2) ജസ്റ്റിസ് സത്യമൂർത്തിക്ക് മുൻപാകെ ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പൊലീസ് മുൻ മന്ത്രിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഈ സമയത്ത്,അന്ബിൽ മഹേഷിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അനുവദിച്ച പ്രത്യേക ഇളവുകൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
ചോദ്യം ചെയ്യൽ വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധികളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, അൻപിൽ മഹേഷിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വീഡിയോയിൽ പകർത്തണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ, എല്ലാ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത്തരം റെക്കോർഡിംഗ് നടത്താനാകൂ എന്നും പൊലീസിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് മുൻ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴിയെ നവംബർ 4 വരെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ കോടതി പൊലീസിന് അനുമതി നൽകി. അതോടൊപ്പം കോടതി ചില നിബന്ധനകളും ഏർപ്പെടുത്തി.
മുൻ മന്ത്രിയെ പൊലീസ് യാതൊരുവിധ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കരുത്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകന് സാന്നിധ്യമാകാം, എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര അകലത്തിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് നേരം മുൻ മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അഭിഭാഷകന് അനുവാദമുണ്ട്. അന്ബിൽ മഹേഷിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും റെയ്ഡിനിടെ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയും പരിഗണിക്കുന്നത് നവംബർ 5-ലേക്ക് മാറ്റി.
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