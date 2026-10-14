ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരനാണ് സുപ്രീം കോടതി; കുരയ്ക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നായ കടിക്കുമെന്നും മുൻ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ്
"ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെട്ടോ" എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കവേ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണികൾ നേരിടുമ്പോൾ കോടതികൾ അവയുടെ ഭരണഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു
Published : October 14, 2026 at 6:26 PM IST
എറണാകുളം: ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഭരണഘടനാ കോടതികളുടെ ഇടപെടലുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നെന്നും ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാവൽക്കാരനാണ് ജുഡീഷ്യറിയെന്നും സുപ്രീം കോടതി മുന് ജഡ്ജി കുര്യൻ ജോസഫ്. "കുരയ്ക്കുന്ന നായ അപൂർവമായി മാത്രമേ കടിക്കാറുള്ളൂ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ചൊല്ല് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുരയ്ക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കാവൽ നായ കടിക്കുമെന്നും കുര്യന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കേരള ഹൈക്കോടതി ചേംബർ കോംപ്ലക്സിൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ലോയേഴ്സ് (ഐഎഎൽ) സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ "ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരു സ്ഥാപനമാണ്" എന്നും ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരനായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഫലപ്രദമായില്ലെങ്കിൽ "കടിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്" എന്നും മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി പറഞ്ഞു."ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം - വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെട്ടോ?" എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കവേ, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭീഷണികൾ നേരിടുമ്പോൾ കോടതികൾ അവയുടെ ഭരണഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം.
കൂട്ട തടങ്കലുകൾ, സഞ്ചാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പൊതു സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ പ്രകടനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, ഇത് സുപ്രീം കോടതിയെ ഇടപെടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യ തത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പാർലമെൻ്റും ജുഡീഷ്യറിയും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള പൊതുജന വിശ്വാസം കുറയുന്നത് സമാധാനപരമായ പൊതുജന പ്രതിഷേധങ്ങൾ അനിവാര്യമാക്കിയെന്ന് കുര്യന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
"പാർലമെൻ്റും കോടതികളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, പൊതുജനങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തും." സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് ഡോ. റാം മനോഹർ ലോഹ്യയെ ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ വളരെയധികം ഇളക്കിയ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് തെരുവുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഡോ. റാം മനോഹർ ലോഹ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇപ്പോൾ തെരുവ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി എത്തുന്നു," ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളോട് ബോധപൂർവവും സമാധാനപരവുമായ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിക്കാൻ പൗരന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"അവർക്ക് ബോധപൂർവവും സിവിൽ രീതിയിലും പ്രതിഷേധിക്കാനും ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും കടമയുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ (ഇസിഐ) സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ സമഗ്രത അതിൻ്റെ സ്വയംഭരണത്തിന് കേന്ദ്രബിന്ദുവാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ വരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു, പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ നിയമനവും അവരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച്.
"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിയമനവും സേവന വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ച് പാർലമെൻ്റിന് വിടുന്നതിനുപകരം ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഉചിതമായ ഭേദഗതി വരുത്തണം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു."ഇസിയുടെ നിയമനവും സേവന വ്യവസ്ഥകളും ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കണം. അത് ഒരുപക്ഷേ മികച്ച ഒരു സംരക്ഷണമായി വർത്തിക്കുകയും ഇസിയുടെ സമഗ്രതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ഭരണഘടനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും," ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമം മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർക്ക് ബാധകമാകുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തുല്യ പദവി വഹിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് അതേ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് വാദിച്ചു.ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണി നേരിടുന്ന സമയത്ത്, രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, ഭരണഘടനയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ അഭിഭാഷകർ വഹിച്ച പങ്ക് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, നിയമ സമൂഹത്തിനുള്ളിലെ ഭിന്നതകളെക്കുറിച്ച് മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Also Read: 'രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു', രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ബിജെപി നേതാവ്