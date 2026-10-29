അൻബിൽ മഹേഷ് കേസ്; മുൻ ഡിഎംകെ എംഎൽഎ മുത്തുകുമാർ കീഴടങ്ങി, കേസ് നവംബർ 2-ലേക്ക് മാറ്റി
കോഴക്കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുൻ ഡിഎംകെ എംഎൽഎ കീഴടങ്ങി. സ്വമേധയാ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയതെന്ന് മുത്തുകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 29, 2026 at 1:32 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അംഗീകാര കോഴക്കേസിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുൻ ഡിഎംകെ എംഎൽഎയും രണ്ടാം പ്രതിയുമായ മുത്തുകുമാർ ചെന്നൈ പ്രത്യേക അഴിമതി വിരുദ്ധ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി. മുന്കൂര് ജാമ്യപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിലെത്തി (ഒക്ടോബർ 29) കീഴടങ്ങിയത്.
മുത്തുകുമാർ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അൻബിൽ മഹേഷിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. പ്രതി കീഴടങ്ങിയതോടെ അൻബിൽ മഹേഷിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെന്നൈ പ്രത്യേക കോടതി നവംബർ 2-ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുൻ ഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായ സർക്കാർ അംഗീകാരവും മറ്റ് നിയമപരമായ അനുമതികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഏകദേശം 400 കോടിയോളം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാണ് കേസ്. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യാമൊഴിയെ ഒക്ടോബർ 26-ന് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ (A2) മുൻ വിരുദാചലം എംഎൽഎ മുത്തുകുമാർ, അൻബിൽ മഹേഷിൻ്റെ അടുത്ത സഹായിയാണ്. മുത്തുകുമാറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ വഴിയാണ് കോഴപ്പണം കൈമാറിയതെന്നാണ് പ്രൊസിക്യൂഷൻ കണ്ടെത്തൽ. പിന്നാലെ അറസ്റ്റിലായ അൻബിൽ മഹേഷിനെ പുഴൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ, അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് ഒക്ടോബർ 28-ന് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.
പ്രത്യേക കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി മുത്തുകുമാർ
മുൻ എംഎൽഎ മുത്തുകുമാർ കീഴടങ്ങിയതോടെ അൻബിൽ മഹേഷിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ, പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ തിരികെ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി, അഞ്ച് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി എന്നിവ ജഡ്ജി എൽ. എസ്. സത്യമൂർത്തിയുടെ മുൻപാകെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നു.
പിന്നാലെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേസ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പൊലീസ് അഭ്യർഥന നടത്തുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 'ക്ലാസ് 1' തടവുകാരൻ്റെ പദവി നൽകാനും, ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കാനും, സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കാനും അധികൃതർക്ക് ജഡ്ജി നിർദേശം നൽകി. കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്ന കാലയളവിൽ മുത്തുകുമാറിനോട് യാതൊരുവിധ മോശം പെരുമാറ്റവും ഉണ്ടാകരുതെന്നും ജഡ്ജി പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചു.
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