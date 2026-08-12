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യുക്രേനിയൻ ബാങ്കുമായുള്ള തർക്കം; മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഡിനെ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ നിയമിച്ച് റഷ്യ

യുക്രെയ്നിലെ ഡൊനെറ്റ്‌സ്ക്, ലുഹാൻസ്ക്, ഖെർസൺ, സപോരിഷ്യ എന്നീ മേഖലകളിലെ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും റഷ്യൻ സൈനിക നടപടികൾക്കിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് 2022-ലെ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന കേസിലാണ് നടപടി.

RUSSIA UKRAINE CONFLICT FORMER CHIEF JUSTICE OF INDIA DY CHANDRACHUD AS ARBITRATOR RUSSIA DISPUTE WITH UKRAINIAN BANK
File photo of former Chief Justice of India DY Chandrachud (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 5:55 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: യുക്രെയ്‌ൻ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'ഓഷാദ്ബാങ്ക്' (Oschadbank) ഫയൽ ചെയ്ത നിക്ഷേപ ഉടമ്പടി തർക്ക കേസിൽ, റഷ്യയുടെ ആർബിട്രേറ്ററായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡിനെ നിയമിച്ചു. 'ഗ്ലോബൽ ആർബിട്രേഷൻ റിവ്യൂ' റിപ്പോർട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് 'ബാർ ആൻഡ് ബെഞ്ച്' ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

യുക്രെയ്‌ൻ സർക്കാറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓഷ്‌ചാഡ്‌ബാങ്ക് സമർപ്പിച്ച നിക്ഷേപ ഉടമ്പടി തർക്കത്തിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡിനെ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ റഷ്യൻ സർക്കാർ നിയമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. 1998ൽ യുക്രെയ്‌നും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് മധ്യസ്ഥത ആരംഭിച്ചത്. യുക്രെയ്‌നിലെ ഓഷ്‌ചാഡ്‌ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്‌തികളേയും ബിസിനസിനെയും റഷ്യൻ സൈനിക നടപടികൾ ബാധിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് ആർബിട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.

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ഗ്ലോബൽ ആർബിട്രേഷൻ റിവ്യൂവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് കോസ്റ്റാറിക്കൻ മധ്യസ്ഥയും മുൻ വ്യാപാര മന്ത്രിയുമായ ഡയാല ജിമെനെസ് മൂന്നംഗ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ തലവനായിരിക്കുമെന്ന് പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈൻ മാധ്യമമായ ബാർ ആൻഡ് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. റഷ്യയും ഓഷ്‌ചാഡ്‌ബാങ്കും സംയുക്തമായി ജിമെനെസിനെ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഓഷ്‌ചാഡ്‌ബാങ്ക് നിയമിച്ച ഗ്രീക്ക് മധ്യസ്ഥനും നാഷണൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ പ്രൊഫസറുമായ സ്റ്റാവ്‌റോസ് ബ്രെകൗലാകിസ് ട്രൈബ്യൂണലിലെ മൂന്നാമത്തെ അംഗമായിരിക്കും.

യുക്രെയ്‌നിലെ ആസ്‌തികളെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം

ഡൊനെറ്റ്‌സ്‌ക്, ലുഹാൻസ്‌ക്, കെർസൺ, സപോരിജിയ മേഖലകളിലെ ആസ്‌തികൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്ന ഓഷ്‌ചാഡ്‌ബാങ്കിൻ്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് തർക്കമുണ്ടായത്. യുക്രെയ്‌നിലെ റഷ്യയുടെ സൈനിക നടപടികളെ തുടർന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് 2022 ലെ പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം കോടിക്കണക്കിനി ഡോളർ രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ആസ്‌തികൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ബാങ്ക് ആരോപിച്ചത്. 2025 ജൂലൈയിൽ റഷ്യയ്ക്ക് നൽകിയ തർക്ക നോട്ടീസിന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഓഷ്‌ചാഡ്ബാങ്ക് മധ്യസ്ഥത ആരംഭിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

റഷ്യയുടെ സമീപനങ്ങൾ ചന്ദ്രചൂഡ് നേരത്തെ നിരസിച്ചിരുന്നു

വിൻ്റർഷാൽ ഡീയും ഉക്രനെർഗോയും കൊണ്ടുവന്ന ഉടമ്പടി അവകാശവാദങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ സമീപനങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് മുമ്പ് നിരസിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. വിൻ്റർഷാൽ നടപടികളിൽ സ്ഥിരം കോടതി ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ അദ്ദേഹത്തെ നിയമന അധികാരിയായി നിയമിച്ച അതേ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കേണ്ടതെന്ന തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ക്വിൻ ഇമ്മാനുവൽ ഉർക്വാർട്ട്, സള്ളിവൻ എപാമിനോണ്ടാസ് ട്രയാന്റഫിലോ, അലക്‌സ് ഗെർബി എന്നിവരാണ് ഓഷ്‌ചാഡ്‌ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ആസ്റ്റേഴ്‌സ് പങ്കാളികളായ ഒലെക്‌സി ഡിഡ്കോവ്സ്‌കി, ആൻഡ്രി പോഷിദയേവ്, ഒക്‌സാന ലെഗ്‌ക എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റഷ്യയുടെ നിയമ സംഘത്തിൽ പിന്ന ഗോൾഡ്ബെർഗ് പങ്കാളിയായ ആൻഡ്രിയ പിന്ന, അഭിഭാഷകൻ പ്രത്യുഷ് പഞ്ച്വാനി, സീനിയർ അസോസിയേറ്റ് ദിമിട്രിയോസ് പാപാജെർജിയോ എന്നിവരാണുള്ളത്.

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TAGGED:

RUSSIA UKRAINE CONFLICT
FORMER CHIEF JUSTICE OF INDIA
DY CHANDRACHUD AS ARBITRATOR
RUSSIA DISPUTE WITH UKRAINIAN BANK
DY CHANDRACHUD AS ARBITRATOR

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