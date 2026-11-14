വനനശീകരണം; ഇന്ത്യന് കാടുകളിലെ പതിനാറ് ശതമാനം ജലസ്രോതസുകളും വറ്റി വരണ്ടു
ജലവാഹിനികളുടെ ഉപരിതലത്തില് 44.8ശതമാനവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ഐഐടി ഗാന്ധി നഗറിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. നിര്ണായകമായ കുറവാണിത്. സമന്വയ് പാണ്ഡെയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : November 14, 2026 at 7:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്:വനങ്ങളിലെ സ്വഭാവിക ജലസ്രോതസുകള് ചുരുങ്ങി വരുന്നതായി റിപ്പോര്്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ദുര്ബലമായ മഴ, തീവ്രമാകുന്ന എല്നിനോ ആഘാതങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാലയം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നടത്തിയ ജലസ്രോതസുകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 24.24 ലക്ഷം ജലസ്രോതസുകളില് 3.94 ലക്ഷവും അതായത് ഏകദേശം 16.2ശതമാനവും വറ്റി വരളുകയോ അസ്ഥിരമാകുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതില് വലിയൊരു ശതമാനവും പ്രകൃതി ദത്ത കുളങ്ങളോഗ്രാമീണ, വന മേഖലകളിലുള്ള ജലസംഭരണികളോ ആണ്. ഇതിന് പുറമെ മലയോരങ്ങളിലും വനമേഖലകളിലുമുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് നീരുറവകളും വറ്റിവരളുകയാണ്.
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ഗാന്ധി നഗറിലെ ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി(ഐഐടി)യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സ്വഭാവിക ജലവാഹിനികളുടെ ഉപരിതല മേഖലകളില് 44.8ശതമാനവും വലിയതോതില് ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞു. ദുര്ബലമായ ഇടവപ്പാതി ഇവയുടെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവില് ശരാശരി അഞ്ച് ശതമാനം കുറവുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.
കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബര് 22ലെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള 178 അണക്കെട്ടുകളുടെ ശേഷിയില് 66.70ശതമാനം മാത്രമാണ് വെള്ളമുള്ളത്. ആകെ സംഭരണത്തില് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷത്തിനിടയിലെ 18.43ശതമാനം കുറവാണിത്. ഒക്ടോബര് പതിനഞ്ചിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ 178 ജലസംഭരണികളില് 126.71700 കോടി ഘന മീറ്റര് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബര് 22 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് 12322.8 കോടി ഘനമീറ്റര് ആയി കുറഞ്ഞു.
2026 ഇടവപ്പാതിക്കാലത്ത് രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 12.5ശതമാനം മുതല് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ സാധാരണയിലും മഴ കുറഞ്ഞു. ബിഹാര്, രാജസ്ഥാന് പോലുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് മഴക്കുറവ് യഥാക്രമം 37ശതമാനം, 27ശതമാനം വരെയെത്തി. എല്നിനോയും ദുര്ബല ഇടവപ്പാതിയും വിവിധ മേഖലകളില് കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിനും ഊഷരതയ്ക്കും കാരണമായി.
കാട്ടിലെ നീരുറവകളും കുളങ്ങളും പുഴകളും വെള്ളക്കുഴികളുമെല്ലാം പൂര്ണമായും വറ്റി വരണ്ടതോടെ കൂടുതല് നേരിട്ടുള്ള ആഘാതങ്ങള് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങള്ക്കും പട്ടണങ്ങള്ക്കും ഏല്ക്കേണ്ടി വന്നു. കാട്ടിലെ ജല സ്രോത്രസുകള് ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ കടുവകള്, പുലികള്, കരടികള്, കാട്ടാനകള്, കുരങ്ങുകള് എന്നിവ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് നാട്ടിലെ ജലസംഭരണികളും കിണറുകളും തോടുകളും മറ്റും തേടിയിറങ്ങുന്നു.
ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ജീവന് പോലും ഭീഷണിയാകുന്നു. ആനക്കൂട്ടഹ്ങള് എത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചെറുവീടുകളും വിളകളുമെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. കര്ഷകരുടെ ഒരു വര്ഷത്തെ അദ്ധ്വാനമാണ് ഇതോടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്.
എല്നിനോ പക്ഷികളെയും ബാധിക്കുന്നു. അവയുടെ ഭക്ഷണ സ്രോതസുകളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ഇല്ലാതാകുന്നു. ചൂടും വരള്ച്ചയും കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗത്തിനും അപകടകരമായ കാട്ടുതീയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. സ്വഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥകള് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്ക് കാട്ടുതീയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങള് തേടാനാകാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്നു.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി
തെലങ്കാന
സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് സംരക്ഷിത വനമേഖലകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് കാസു ബ്രഹ്മാനന്ദ റെഡ്ഡി, മഹാവീര് ഹരിണ വനസ്തലി, മൃഗവാണി എന്നീ മൂന്ന് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുമുണ്ട്. അമ്രബാദ്, കവാല് എന്നീ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും ഏറ്റൂര്നഗരം, കിന്നേരസാനി, ശിവാരാം, മഞ്ജീര മുതലസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, പ്രാണ്ഹിത, പഖല്, പോചാരം, അമ്രബാദ്, കവാലി തുടങ്ങി ഒന്പത് വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതില് അമ്രബാദ് കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വന്യമൃഗ സങ്കേതം. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തേതും.
ജലസേചന-റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ കണക്കുകള് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ 21500 ചെറു കുളങ്ങളിലും പ്രാദേശിക ജലസ്രോതസുകളിലും 6123എണ്ണവും പൂര്ണമായും വറ്റി വരണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് പുറമെ 7141 കുളങ്ങളില് അവയുടെ ശേഷിയുടെ 25ശതമാനം മാത്രം വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. കാടുകളുടെ കരുതല് മേഖലകളില് ഉള്ള ജലക്ഷാമത്തിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനയാണ് ഇത്.
മധ്യപ്രദേശ്
എല്നിനോയുടെ ആഘാതവും ദുര്ബലമായ മഴയും സംസ്ഥാനത്തും കടുത്ത ജലക്ഷാമം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്ന് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും ഒന്പത് കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും 25 വന്യമൃഗ- പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളുമുണ്ട്. എല്നിനോ സൃഷ്ടിച്ച ജലപ്രതിസന്ധി നാല് പക്ഷിസങ്കേതകങ്ങളെയും മൂന്ന് കടുവസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരവും പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദ്ധര് നല്കുന്ന സൂചനകളനുസരിച്ചും എല്നിനോ മൂലമുള്ള മഴക്കുറവ് 40 പോഷക നദികള് വരും മാസങ്ങളില് പൂര്ണമായും വറ്റി വരളാന് ഇടയാക്കും. 20 ചെറു അണക്കെട്ടുകളും വറ്റി വരളുമെന്ന ആശങ്ക ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ സംസ്ഥാനത്ത് എമ്പാടുമുള്ള 175 നദികളും കൊടുംചൂടും മഴക്കുറവും മൂലം വരണ്ടേക്കും.
രാജസ്ഥാന്
രാജസ്ഥാന് കാടുകളിലെ സ്വഭാവിക ജല ഉറവിടങ്ങളായ ചെറുകുളങ്ങള് പരമ്പരാഗതമായ പടികളുള്ള ബവാഡികള് എന്ന കിണറുകള്, നീരുറവകള്, വെള്ളക്കുഴികള് എന്നിവയിലെ ജല സാഹചര്യം എല്നിനോയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ഗുരുതരമായിട്ടുണ്ട്. മഴയില് 22 ശതമാനം കുറവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.
സര്ക്കാര് വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് രാജസ്ഥാനിലെ 693 അണക്കെട്ടുകളില് 216ഉം പൂര്ണമായും വറ്റി വരണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കുറഞ്ഞ ശേഷിയുള്ള ചെറു അണക്കെട്ടുകള് 165എണ്ണവും വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. 195എണ്ണം ഭാഗികമായും വരണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറു ജല ശേഖരങ്ങള് കാട്ടിലെ വന്യജീവികളുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസാണ്.
കേരളം
സംസ്ഥാനത്ത് ഇരവികുളം, സൈലന്റ് വാലി, പെരിയാര്, മതികെട്ടാന് ചോല, ആനമുടി, പാമ്പാടും ചോല എന്നീ ആറ് ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പെരിയാര്, പറമ്പിക്കുളം എന്നീ രണ്ട് കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട്. തട്ടേക്കാട്, മംഗളവനം, ചൂളന്നൂര് മയില് സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി നിരവധി പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളും.
കേരള വനം ഗവേഷണ സ്ഥാനപത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ കാടുകളിലെ ജലസ്രോതസുകള് മാര്ച്ച് ഏപ്രില് മാസങ്ങളിലാണ് വറ്റി വരളുന്നത്. എന്നാല് എല്നിനോ മൂലം ചൂട് കൂടുന്നതും ബാഷ്പീകരണത്തോത് വര്ദ്ധിച്ചതും കാട്ടിലെ അരുവികളെയും സ്വഭാവിക നീരൊഴുക്കുകളെയും മുമ്പത്തെക്കാള് നേരത്തെ തന്നെ വറ്റിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മലനിരകളിലും ചെങ്കുത്തായ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള വനാതിര്ത്തികളില് ജലവിതാനം 1.5 മുതല് 2.5 മീറ്റര് വരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്ര
എല്നിനോ മൂലമുണ്ടായ കടുത്ത ചൂട് സംസ്ഥാനത്തെ കാടുകളിലെ മണ്ണിന്റെ ഈര്പ്പം കുറയാനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുല്ലിന്റെ ലഭ്യതയില് സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ കുറവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ ലഭ്യത 22.79ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ഉണങ്ങിയ പുല്ലിന്റെ ലഭ്യതയില് 21.43 ശതമാനം കുറവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കന്നുകാലികളെയും സസ്യഭുക്കുകളായ വന്യജീവികളെയും ബാധിക്കുന്നു.
സര്വോപരി വരള്ച്ചയും ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനത്തിന്റെ ദൗര്ലഭ്യവും വിദര്ഭ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര മേഖലകളില് കാട്ടുതീ സാധ്യത വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തഡോബ, മേല്ഘട്ട്, സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനം തുടങ്ങിയ വന മേഖലകളിലെ സ്വഭാവിക ജലസ്രോതസുകള് വറ്റി വരണ്ടതോടെ കടുവകള്, പുലികള്, മാനുകള് എന്നിവ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് വെള്ളം തേടിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന് പരിഹാരമായ നൂറ് കുളങ്ങള് വീതം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും നിര്മ്മിക്കാന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരള്ച്ചാ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തില് മഴക്കുഴി നിര്മ്മാണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാട്ടിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.