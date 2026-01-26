ETV Bharat / bharat

എന്തുകൊണ്ട് അംബേദ്‌ക്കറെ ഒഴിവാക്കി?; റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന പരിപാടിക്കിടെ മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വനിത ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ

ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്‌ക്കറെ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്തതിന് മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജനെയും അവതാരകയെയും ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ മാധവി ശക്തമായി വിമർശിച്ചു.

REPUBLIC DAY SPEECH FOREST OFFICER BR AMBEDKAR MAHARASHTRA MINISTER
Female Forest Officer Madhavi Jadhav Confronts Maharashtra Minister For Omitting Babasaheb BR Ambedkar In Republic Day Speech (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 8:04 PM IST

മുംബൈ: റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന പ്രസംഗത്തിൽ ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്‌ക്കറിൻ്റെ പേര് ഒഴിവാക്കിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വനിതാ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മാധവി ജാദവാണ് മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടിയുടെ പ്രധാന വേദിയായ നാസിക്കിലെ പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്‌ക്കറെ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്തതിന് മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജനെയും പരിപാടിയിലെ വനിതാ അവതാരകയെയും ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ മാധവി ശക്തമായി വിമർശിച്ചു.

''ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യശില്‌പിയായ ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്‌ക്കറിനെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല? ഭരണഘടനയെയും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി, പരിപാടിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ എന്തിന് പ്രസംഗത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു?'' എന്ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ മാധവി ഉന്നയിച്ചു.

പരിപാടിക്കിടയിൽ മാധവിയും സഹ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോള്‍ വൈറലാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പ്രസംഗത്തിൽ അംബേദ്‌ക്കറിനെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും മന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിലുള്ളത്.

മന്ത്രി അംബേദ്‌ക്കറിൻ്റെ പേര് പ്രസംഗത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല. ഭരണഘടന സൃഷ്‌ടിച്ച വ്യക്തിയെത്തന്നെ അവർ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ ആരോപിച്ചു. “ഡോ. ബാബാസാഹിബിൻ്റെ പേര് പരാമർശിക്കാത്തത് മന്ത്രി ചെയ്‌ത വലിയ തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ തെറ്റ് സമ്മതിക്കണം. ഇതേ തുടർന്ന് എന്നെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ബാബാസാഹിബിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം മായ്ക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയും കൂട്ട്നിൽക്കുകയും ചെയ്യില്ല" എന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിന വേദിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മാധവി പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം.

കുറച്ച് നേരം പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതേത്തുടർന്ന് സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിന്നു. പരിപാടിയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സഹ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധവിയെ ശാന്തയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മാധവി ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് മാധവിയെ പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജൻ

ഡോ അംബേദ്‌ക്കറിൻ്റെ പേര് ഒഴിവാക്കിയത് ഒരു വീഴ്‌ചയായിരിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജൻ പറഞ്ഞു. “എനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്, വന്ദേമാതരം, ശിവാജി മഹാരാജ് കീ ജയ് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വേദിയിൽ വിളിച്ചുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു" - എന്ന് മന്ത്രി ഗിരീഷ് മഹാജൻ പറഞ്ഞു.

