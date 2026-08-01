'മാതൃരാജ്യം പൗരത്വം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ വിദേശിയെ നാടുകടത്താനാവില്ല'; സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്രം
വിദേശിയെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ അവരുടെ പൗരത്വം സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ സാധുവായ യാത്രാ രേഖ കൈവശമുണ്ടാവുകയോ ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യം അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു
Published : August 1, 2026 at 3:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒരു വിദേശിയെ, അയാളുടെ പൗരത്വം മാതൃ രാജ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അയാളെ സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാട് കടത്താന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഫോറിനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ അസമിൽ വിദേശികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചവരെ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് തടങ്കലിൽ വെക്കുന്നതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് മറുപടി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചത്.
"പൗരത്വം അജ്ഞാതമോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതോ ആയ ഒരു വിദേശിയെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ അവരുടെ പൗരത്വം സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ സാധുവായ യാത്രാ രേഖ കൈവശമുണ്ടാവുകയോ ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യം അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയോ വേണം. പൗരത്വം സ്ഥിരീകരിക്കാതെ നാടുകടത്തൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാവില്ല," കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
ശിക്ഷയോ കോടതി നടപടികളോ പൂർത്തിയായ ശേഷം, സാധുവായ യാത്രാ രേഖയോ പാസ്പോർട്ടോ കൈവശമുള്ളതും മറ്റ് ക്രിമിനൽ കേസുകളൊന്നും നിലവിലില്ലാത്തതുമായ ഒരു വിദേശിയെ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനത്തിനോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനോ ഫോറിനേഴ്സ് റീജിയണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിനോ (FRRO) വിദേശിയെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടാമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. നാടുകടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, പൗരത്വം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ എംബസിയിൽ നിന്നോ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ നിന്നോ ആവശ്യമായ യാത്രാ രേഖകൾ നേടേണ്ടതുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
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അസമിലെ ഫോറിനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ വിദേശികൾ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച 27 പേർ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പൗരത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നതോ ഒരു വ്യക്തിയെ വിദേശിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയ നീതിയുക്തമായിരിക്കണമെന്നും ജുഡീഷ്യൽ തത്വങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു . 27 പേരെ വിദേശകളാണെന്ന് നിർണയിച്ച ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പൗരത്വം തെളിയിക്കാന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തവരെയാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാരല്ലെന്ന് ഫോറിനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
നിയമപരമായി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അർഹതയില്ലാത്തവർ തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ, നിയമ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുംഇന്ത്യന് പൗരത്വം നേടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രദ്ദ പുലർത്തണമെന്നും ഉചിതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ട്രൈബ്യൂണലുകൾ അവരുടെ കേസുകൾ കേൾക്കുന്നതുവരെ ഹർജിക്കാർക്കെതിരെ നിർബന്ധിത നടപടി സ്വീകരിക്കരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
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