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അന്‍പത് കഴിഞ്ഞ ഈ പെണ്ണുങ്ങള്‍ ലോകത്തെ മാറ്റി മറിച്ചത് ഇങ്ങനെ, സ്‌കൂള്‍ ബസുകള്‍ അത്യാധുനികമാക്കി, ഓഹരി വിപണി കുത്തനെ ഇടിയുമ്പോഴും കമ്പനികളെ വന്‍ ലാഭത്തിലെത്തിച്ചു

അന്‍പത് കഴിഞ്ഞ അന്‍പത് പേരുടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ പട്ടിക ഫോര്‍ബ്‌സ് പുറത്ത് വിട്ടു, ഋതു നാരായണ്‍ പതിനാറായിരം കോടി ആസ്‌തിയുള്ള സ്വന്തം കമ്പനിയുമായി പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമത്

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Forbes 50 Over 50 List 2026 Indian origin resident influential women in America (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 3:01 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രായം കൂടുന്തോറും വിവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് സ്‌ത്രീകള്‍.ഇവര്‍ ഇപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെട്ടു കൊണ്ടും ഇരിക്കും.പ്രായമേറും തോറും തങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അവഗണന നേരിടേണ്ടി വരുന്നെന്നും അടുത്തിടെ ഒരു സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത എഴുപത് ശതമാനം സ്‌ത്രീകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

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എന്നാലിതാ ഫോര്‍ബ്‌സിന്‍റെ ആറാമത് വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇതില്‍ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു സംഗതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പ്രായം കൂടിയ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ പലതുമുണ്ടെന്ന് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. അന്‍പത് വയസ് പിന്നിട്ടിട്ടും വന്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്‌ത വനിതകളുടെ വിജയഗാഥകളാണ് ഫോര്‍ബ്‌സിന്‍റെ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.ശതകോടികള്‍ സമ്പാദിക്കുന്ന ഈ സ്‌ത്രീകള്‍ ഒപ്പം സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനവും വിജയകരമായി നടത്തുന്നു.

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കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഫോര്‍ബ്‌സിന്‍റെ 50 ഓവര്‍ 50 പട്ടിക പുറത്ത് വന്നത്. നൂതനസംരംഭങ്ങള്‍, നിക്ഷേപം,ജീവിതചര്യ വിഭാഗങ്ങളിലായി 200സ്‌ത്രീകളാണ് ഈ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പട്ടികയിലിടം നേടിയ ആറ് സ്‌ത്രീകള്‍ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കയില്‍ ജീവിക്കുന്നവരാണ്.

ഇത്തരമൊരു പട്ടിക ഫോര്‍ബ്‌സ് എല്ലാക്കൊല്ലവും പുറത്ത് വിടാറുള്ളതാണ്. ഇത് ആറാമത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ്. സൂമിന്‍റെ സിഇഒ ഋതു നാരായണ്‍ ആണ് പട്ടികയിലിടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യാക്കാരി. വനിത സംരംഭകയായ ഇവര്‍ അന്‍പത് വയസിനിപ്പുറവും തന്‍റെ ചുമതലകള്‍ അതീവ ഭംഗിയായി, ശക്തമായി നിര്‍വഹിക്കുന്നു. നിത്യവും വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച ഒരു കമ്പനി അവര്‍ തുടങ്ങി. അമേരിക്കന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ യൂബര്‍ ഓഫ് ചില്‍ഡ്രന്‍ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പട്ടികയിലെ പ്രധാനവനിതകളെയും അവരുടെ സംഭാവനകളെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം.

ഋതുനാരായണ്‍ അന്‍പത് വയസ് കഴിഞ്ഞ ഇവര്‍ നൂതന സംരംഭക വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കയില്‍ ധാരാളം അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഒരു സംരംഭകയാണിവര്‍. 2015ലാണ് ഇവര്‍ സും എന്ന കമ്പനി തന്‍റെ സഹോദരന്‍മാരുമൊത്ത് ആരംഭിച്ചത്. 16,280 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ന് ഈ കമ്പനിയുടെ ആസ്‌തി. ഇവര്‍ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ മഞ്ഞ ബസ് സംവിധാനം മാറ്റി മറിച്ചു. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇതിലൂടെ ബസുകള്‍ക്ക് ചെറിയ വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്‌ത് നേരത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്താനായി.

സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടാണ് സൂം കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള ആശയം തന്നിലുണ്ടായതെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. അവര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായം വിശ്വാസ്യതയോടും വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തിക്കാന്‍ ഒരു വഴിയുമില്ലാതെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപികയായിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അമേരിക്കയിലെത്തിയതോടെ ഈ പ്രശ്‌നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന് അവര്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

2015ലാണ് താന്‍ സൂം കമ്പനി തുടങ്ങിയതെന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന 53കാരിയായ ഋതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഇത് ഒരു ഊബര്‍ പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. കമ്പനി സ്വന്തമായി ബസുകളും വാനുകളും വാങ്ങി. ഈ ബസുകള്‍ വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഡിപ്പോയും എടുത്തു. ഈ വാഹനങ്ങളില്‍ ജിപിഎസ് സംവിധാനങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഒപ്പം ടാബ്‌ലറ്റ് സാങ്കേതികതയും. ഈ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികളുടെ തത്സമയ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനായി. അയ്യായിരം ബസുകളില്‍ ഈ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു.

59കാരിയായ മായ അജ്‌മീരയും അമേരിക്കയില്‍ സ്വന്തം മുദ്രപതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ബിഹാര്‍-രാജസ്ഥാന്‍ വേരുകളുള്ള മായ അമേരിക്കന്‍ സ്ഥാപനമായ സൊസൈറ്റി ഫോര്‍ സയന്‍സിന്‍റെ സിഇഒയും അധ്യക്ഷയുമാണ്. ശാസ്‌ത്ര ടാലന്‍റ് സെര്‍ച്ചിനായി അവര്‍ 840 കോടിരൂപയാണ് സമാഹരിച്ചത്. പഠനത്തിനായി പല വന്‍ പരിപാടികളും അവര്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. സയന്‍സ് ന്യൂസിന്‍റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസാധകയുമാണവര്‍. പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയും അവര്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ഹബ്‌സ്‌പോട്ടില്‍ യാമിനി രംഗന്‍ ജോലിക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം കമ്പനി പല ഉയര്‍ച്ച താഴ്‌ചകളും നേരിട്ടതായി ഫോര്‍ബ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എന്നിട്ടും അവര്‍ അവിടെ തുടര്‍ന്നു. 2025ല്‍ ആദ്യമായി കമ്പനി 385 കോടി രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കി. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി വന്നതോടെ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടുമെന്നൊരു അഭ്യൂഹത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി മൂല്യം 64ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ കുതിച്ചു കയറ്റം.

അമേരിക്കന്‍ ഓഹരി വിപണിയിലെ മുഖ്യ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആണ് സവിത സുബ്രഹ്‌മണ്യന്‍. ഇവര്‍ക്ക് 54 വയസുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകളില്‍ ഒന്നായ ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയില്‍ ഉന്നത പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണിവര്‍. ഇവര്‍ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. 2026 ജൂണില്‍ ഇവര്‍ മാന്ദ്യമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. സവിത ഈ ബാങ്കില്‍ കാല്‍നൂറ്റാണ്ടായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഫോര്‍ബ്‌സ് പട്ടികയില്‍ നിക്ഷേപവിഭാഗത്തിലാണ് ഇവര്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എലെന്‍ ഗെന്‍റ്നര്‍(55),സൂസന്‍ യാനകന്‍()61) ടിന ബില്‍സ് വില്യംസ്(65),ഡയാന്‍ സ്വോന്‍ക്(64), സ്റ്റെഫാനി സ്റ്റിഫല്‍(6), മിഷേല്‍ സ്‌മിത്ത്(61),കത്രീന ഷെറാദ്(69)എമല്യന്‍ ഷാ (51)നെല്ല റിച്ചാര്‍ഡ്‌സണ്‍(59) തുടങ്ങിയവരും പട്ടികയിലുണ്ട്. 85കാരിയായ ജോയ്‌സ്‌റേയും 68 വയസുള്ള റൂത്ത് പൊറാട്ടും പട്ടികയിലിടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവര്‍ വന്‍ നേട്ടങ്ങളുടെ ഉടമകളുമാണ്.

ഫോര്‍ബ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് 20 വര്‍ഷം മുമ്പ് തന്‍റെ എന്‍ജീനീയറിങ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചവരാണ് കോമള്‍ ഷാ. പിന്നീട് ഷാ ഗാര്‍ഗ് കളക്‌ഷന്‍ എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. സാങ്കേതിക നിക്ഷേപകനായ ഭര്‍ത്താവ് ഗൗരവ് ഗാര്‍ഗുമായി ചേര്‍ന്നായിരുന്നു ഈ ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. വനിത കലാകാരികളുടെ സമകാലിക കരകൗശല വസ്‌തുക്കള്‍ക്കാണ് കോമള്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്. ഈ കലാശേഖരം സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. മേയ്‌ക്കിങ് ദെയര്‍ മാര്‍ക്ക് എന്നായിരുന്നു ഇതിന് പേര്.

ആശ ജഡേജ മോദ്‌വാനി ഗുജറാത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്‌ത നിക്ഷേപകയാണ്. ഇവര്‍ക്ക് 63 വയസുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് ഇരുനൂറിലേറെ വന്‍കിട സാങ്കേതിക കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപമുണ്ട്. 2009ലാണ് ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവും സ്റ്റാന്‍ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ശാസ്‌ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന രാജീവ് മൊദ്വാനി അന്തരിച്ചത്. അതിന് പിന്നാലെ ഇവര്‍ മൊദ്‌വാനി ജഡേജ കുടുംബ ഫൗണ്ടേഷന്‍ സ്ഥാപിച്ചു. പുത്തന്‍ വ്യവസായികളെ സഹായിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇത്.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി അവര്‍ സംഭാവന നല്‍കിയത് 42 കോടി രൂപ. ജിന്‍ഡാല്‍ ആഗോള സര്‍വകലാശാലയില്‍ അവര്‍ അമേരിക്കന്‍ പഠന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ അമേരിക്കന്‍ പഠനവും ഗവേഷണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി 42 കോടി അവര്‍ സംഭാവന ചെയ്‌തു. ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത്തരമൊരു നിക്ഷേപം. ആകെ ആറ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ നൂതന സംരംഭകരുടെ വിഭാഗത്തിലും ഒരാള്‍ ഇംപാക്‌ട് വിഭാഗത്തിലും ഒരാള്‍ നിക്ഷേപ മേഖലയിലും ഒരാള്‍ ലൈഫ് സ്റ്റെല്‍ വിഭാഗത്തിലുമാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.

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