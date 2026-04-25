ദക്ഷിണ കന്നഡയിൽ ഉത്സവ ഘോഷയാത്രക്കിടെ നടപ്പാലം തകർന്നു വീണു; എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്
ഘോഷയാത്രക്കിടെ നടപ്പാലം തകർന്നു വീണു, എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്, മൂന്നുപേരുടെ നില ഗുരുതരം, പല്ലക്ക് വാഹകരുടെ മേൽ ബീം വീണു
Published : April 25, 2026 at 5:05 PM IST
കാസർകോട്: ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ഉത്സവ ഘോഷയാത്രക്കിടെ നടപ്പാലം തകർന്നു വീണ് എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റവരിൽ മൂന്ന് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മൂഡ്ബിദ്രി താലൂക്കിലെ പുച്ചെമോഗരു ബവഡബൈലു ക്ഷേത്രത്തിലെ ദിവ്യ ഭണ്ഡാര ഘോഷയാത്രക്കിടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം സംഭവിച്ചത്.
അപകടം നടന്നത് ഇങ്ങനെ
ക്ഷേത്രത്തിലെ ദിവ്യ ഭണ്ഡാരയെ തക്കോട് ബാർക്കെ ധർമ്മനേമയിലേക്ക് ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. കൊമ്പുകളും ബാൻഡ് വാദ്യങ്ങളുമായി നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ പങ്കെടുത്ത ഘോഷയാത്ര ഒരു ചെറിയ നടപ്പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പാലം പെട്ടെന്ന് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.
ഭാരമേറിയ പല്ലക്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാലത്തിലൂടെ നീങ്ങിയവർക്ക് മുകളിലേക്കാണ് പാലത്തിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ബീം തകർന്നു വീണത്. പല്ലക്ക് വാഹകർക്കും പല്ലക്കിലുണ്ടായിരുന്ന മൊഗമൂർത്തിക്കും (വിഗ്രഹം വഹിക്കുന്നയാൾ) മറ്റ് ഭക്തർക്കും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. ഘോഷയാത്രയുടെ ആവേശത്തിനിടയിൽ പാലം തകരുന്നത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം
അപകടം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ നാട്ടുകാരും മറ്റ് ഭക്തരും ചേർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൻ്റെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് നിലവിളികൾക്കും പരിഭ്രാന്തിക്കും വഴിമാറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.
പാലത്തിൻ്റെ പഴക്കമാണോ അതോ ഒരേസമയം കൂടുതൽ ആളുകൾ പാലത്തിൽ കയറിയതാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അധികൃതർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഉത്സവ സീസണുകളിൽ പാലങ്ങളുടെയും മറ്റ് താത്കാലിക നിർമിതികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതോടെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
