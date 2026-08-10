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കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പാലും അഴുകിയ ഇറച്ചിയും; ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രമുഖ ഹോട്ടലുകൾക്ക് നോട്ടിസ്

ഹോട്ടലുകളിലെ അടുക്കളകളുടെ ശുചിത്വം, ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങളാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്

FOOD SAFETY DEPARTMENT FOOD HYGIENE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOOD SAFETY VIOLATIONS
Inspection by Food Safety Department in hotels (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 8:13 AM IST

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ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ ത്രീ സ്റ്റാർ, ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ പഴകിയതും പൂപ്പൽ പിടിച്ചതുമായ വൻ ഭക്ഷ്യശേഖരം പിടികൂടി. യുബി സിറ്റിയിലെ പ്രമുഖ ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുക്കള പൂട്ടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 132 കിലോഗ്രാം പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു. ഗ്രേറ്റർ ബെംഗളൂരു അതോറിറ്റി (ജിബിഎ) പരിധിയിലെ എല്ലാ സോണുകളിലുമായി 30 പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

FOOD SAFETY DEPARTMENT FOOD HYGIENE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOOD SAFETY VIOLATIONS
ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി നഗരത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കർശനമായി തുടരുകയാണ്. ഹോട്ടലുകളിലെ അടുക്കളകളുടെ ശുചിത്വം, ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതി, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങളാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കായി ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം വന്ന ശേഷം കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം.

FOOD SAFETY DEPARTMENT FOOD HYGIENE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOOD SAFETY VIOLATIONS
പിടിച്ചെടുത്ത പഴകിയ ഭക്ഷണം (ETV Bharat)

യുബി സിറ്റിയിലെ ഹോട്ടലുകൾക്ക് പൂട്ട്
യുബി സിറ്റിയിലെ 16-ാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൈ ലോഞ്ചിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തികച്ചും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടുക്കള പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് പൂപ്പൽ പിടിച്ചതും അഴുകിയതുമായ ഇറച്ചി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടി. ഇതിനുപുറമെ, ഉപയോഗ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസം പിന്നിട്ട പാലും തൈരും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുക്കള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടച്ചുപൂട്ടി സീൽ ചെയ്തു. യുബി സിറ്റിയിലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ സ്കൈയിൽ നിന്ന് 45 കിലോഗ്രാം പഴകിയ കോഴിയിറച്ചിയും പോത്തിറച്ചിയും പിടികൂടി. ആറ് കിലോഗ്രാം വെജിറ്റബിൾ കട്ട്‌ലറ്റ്, 15 ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച പാചക എണ്ണ എന്നിവയും ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. മനുഷ്യർക്ക് കഴിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത 51 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷണസാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നശിപ്പിച്ചത്.

FOOD SAFETY DEPARTMENT FOOD HYGIENE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOOD SAFETY VIOLATIONS
ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)

മറ്റ് ഹോട്ടലുകളിലെ പരിശോധന
റോയൽ ചെയിൻ ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 50 കിലോഗ്രാം താറാവ് ഇറച്ചിയും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മത്സ്യവും ഉൾപ്പെടെ 55 കിലോഗ്രാം പഴകിയ ഭക്ഷണം പിടിച്ചെടുത്തു. മദ്രാസ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഗ്രീൻ പീസും, ടെസ്കോൺ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കൂണും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തു. സെഞ്ചസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം പഴകിയ മത്സ്യം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പുറമെ, കേക്ക്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ടാക്കോസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കിലോഗ്രാം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

FOOD SAFETY DEPARTMENT FOOD HYGIENE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOOD SAFETY VIOLATIONS
ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)

ഇതുവരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ആകെ 132 കിലോഗ്രാം പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും 15 ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച പാചക എണ്ണയുമാണ് പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കേടായതും ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തതുമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയത്. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ ഹോട്ടലുകൾക്കും ഇതിനോടകം നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, സുരക്ഷ, ഹോട്ടലുകളിലെ ശുചിത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തും.

FOOD SAFETY DEPARTMENT FOOD HYGIENE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOOD SAFETY VIOLATIONS
ഹോട്ടൽ പൂട്ടി സീൽ ചെയ്‌ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)
FOOD SAFETY DEPARTMENT FOOD HYGIENE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOOD SAFETY VIOLATIONS
ഹോട്ടലുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)

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TAGGED:

FOOD SAFETY DEPARTMENT
FOOD HYGIENE
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
FOOD SAFETY VIOLATIONS
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