സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് പശ്ചിമബംഗാളിലെ വൈരുധ്യങ്ങളുള്ള വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍

ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പട്ടിക ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌ത് പഞ്ചായത്ത് ഭവനുകള്‍ക്കും ബ്ലോക്ക് ഓഫീസുകള്‍ക്കും മുന്നിലും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനാകും.

Election commission office (ETV file)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 1:16 PM IST

കൊല്‍ക്കത്ത: സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്‍ന്ന് പശ്ചിമബംഗാളിലെ വൈരുധ്യങ്ങളുള്ള വോട്ടര്‍പട്ടിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തീവ്രവോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌ക്കരണത്തിലൂടെ തയാറാക്കിയ പുതുക്കിയ പട്ടികയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ടാകും.

ജനുവരി 19നാണ് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭവനുകളിലും ബ്ലോക്ക് ഓഫീസുകളിലുമെല്ലാം പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ബൂത്ത് ലെവല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട സോഫ്റ്റ് വെയറുകള്‍ വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് വരെ ലഭ്യമാകാതിരുന്നത് കമ്മീഷന് ചില ആശങ്കകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ഇവര്‍ക്ക് പട്ടിക ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്‌ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപാങ്കര്‍ ദത്തയും ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചിയുമടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളടങ്ങിയ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. 1.25 കോടി വോട്ടര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങളില്‍ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

2002ലെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ മാതാപിതാക്കളുടെയും മറ്റും വിവരങ്ങളിലാണ് ചില യോജിക്കലുകള്‍ ഇല്ലാത്തത്. ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം പതിനഞ്ചില്‍ കുറവോ അന്‍പതില്‍ കൂടുതലോ വരെയുള്ളതായി കണ്ടെത്തി.

ഇത് ഭരണഘടനാപരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇത് നന്നായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമയബന്ധിതമായും സുതാര്യമായും വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്‌ക്കരണം നടക്കണം. ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ അനാവശ്യ സംശയങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് ഇവ പരിഹരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം വോട്ടര്‍പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിന്യസിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 58,20,899 വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് കമ്മീഷന്‍റെ നീക്കം.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 24 ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 294 ഇആർഒമാർ, 3059 എഇആർഒമാർ, 80,681 ബൂത്തുകളിലെ ബിഎൽഒമാർ എന്നിവരുടെ ഏകോപിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. എട്ട് അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും 1,81,454 ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻ്റുമാരും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. കരട് പട്ടികയിൽ പേര് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോം ആറും അനുബന്ധ രേഖകളും നൽകി അപേക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ 3.24 ലക്ഷം പുതിയ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

