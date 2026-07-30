ബാബ രാംദേവിന് രൂക്ഷവിമർശനം: ജെൻ സിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട, സ്വന്തം ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇല്ലേല് പൂട്ടിപോകുമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അഭിജിത് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി.
Published : July 30, 2026 at 7:21 PM IST
മുംബൈ: യോഗാഗുരു രാംദേവ് ബാബയ്ക്കുമേൽ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ രംഗത്ത്. രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള 'ജെൻ സി' തലമുറയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം, പതഞ്ജലി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും ബിസിനസിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് രാംദേവ് ബാബ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് ദീപ്കെ തുറന്നടിച്ചു.
പതഞ്ജലി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കടുത്ത വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ച ദീപ്കെ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ യുവതലമുറ സംസ്കാരം നശിപ്പിച്ചു എന്ന രാംദേവ് ബാബയുടെ ആരോപണത്തിന് ശക്തമായ മറുപടിയും നൽകി. ജനാധിപത്യത്തിനും സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പോരാടുന്നതും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതും സംസ്കാരം നശിപ്പിക്കലാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അംബേദ്കറുടെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ചിത്രങ്ങളുമേന്തി 'ജയ് ഭീം' മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് സംസ്കാരത്തിന് എതിരാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ അത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും, സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പൂട്ടിപ്പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന കുട്ടികൾ ഭൂരിഭാഗവും കർഷകരുടെ മക്കളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ദീപ്കെ, സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിസാൻ മോർച്ച നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്തുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതെന്നും പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതായും ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. താൻ ഹിംഗോളി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കർഷക കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെന്നും ആരും നേരിട്ട് ശമ്പളക്കാരായി മാറുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ കർഷകർക്കായി എല്ലാവരും പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ എല്ലാ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അഭിജിത് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിദേശ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണം കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും പരാജയമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നിലവിലെ സർക്കാർ കൊലപാതകികളെയും ബലാത്സംഗ വീരന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം, ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ് പ്രതികളെ സ്വീകരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നടി കങ്കണ റണാവത് അടക്കമുള്ളവർ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളെയും, 18 നും 22 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭാവി വോട്ടർമാരായ യുവാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
പൊലീസ് ബിജെപിയുടെ ഉത്തരവുകളല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ബിജെപിയുടെ അനുസരണയുള്ള അനുയായികളായി മാറാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഖാക്കി പാന്റ്സ് മാറ്റി ഖാക്കി ഷോട്സ് ധരിച്ച് ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് "മൈ ഭീ ചൗക്കിദാർ" എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലെ സമരത്തിനിടെ ശരദ് പവാറുമായി ബന്ധമുള്ളയാളുടെ വസതിയില് താമസിച്ചതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും, ജന്തർ മന്തറിൽ വെച്ചാണ് പവാറിനെ ആദ്യമായി കണ്ടതെന്നും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഡൽഹി പ്രക്ഷോഭ സമയത്ത് ജൂലൈ 20 നു രാത്രി പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് കല്ലുകൾ നിറച്ച ട്രക്കും തകർന്ന വാഹനവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ദീപ്കെ ആരോപിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് പൊലീസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ബിജെപി ഗുണ്ടകളെ ഉപയോഗിച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ തലയിൽ കുറ്റം കെട്ടിവെയ്ക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നും മുൻപും കർഷക സമരങ്ങളെ തകർക്കാൻ സമാനമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയിലാണെന്നും ഇഡി, സിബിഐ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ശിവസേനയെയും എൻസിപിയെയും പിളർത്തിയത് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ തനിക്ക് മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദവും മാതാപിതാക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും വധിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും ഉണ്ടായെന്നും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും പൗത്രന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ഇത്തരം ഭീഷണികൾ ബിജെപിയുടെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഭാഷയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അഭിജിത് ദീപ്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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