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'സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കും'; നികുതി നിയമ ഭേദഗതി ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍

2007ലെ പേയ്‌മെന്‍റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്‍റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്‌ട്‌, 2025ലെ ഇന്‍കം ടാക്‌സ്‌ ആക്‌ട്, 2026ലെ ധനകാര്യ നിയമം എന്നിവയിലാണ് ഭേദഗതി വരുത്തുക.

Taxation and Other Laws Lok Sabha Nirmala Sitharaman Taxation bill amendment
A view of the Lok Sabha proceedings in the Parliament. (ANI)
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By ANI

Published : August 4, 2026 at 9:31 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: നികുതി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഭേദഗതി ബില്ലുകള്‍ ഇന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍. 2007ലെ പേയ്‌മെന്‍റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്‍റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്‌ട്‌, 2025ലെ ഇന്‍കം ടാക്‌സ്‌ ആക്‌ട്, 2026ലെ ധനകാര്യ നിയമം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ഭേദഗതി വരുത്താനാണ് ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്‌കരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഓഫ്‌ഷോര്‍ ഫണ്ടുകള്‍ക്കായുള്ള നികുതി വ്യവസ്ഥകള്‍ ലഘൂകരിക്കുക, ആഗോള നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഭേദഗതിയിലൂടെ കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത അതായത് ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങള്‍ കുറയ്‌ക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ലോക്‌സഭയില്‍ അനുമതി തേടിയതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രി ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. 2026ലെ ആദായ നികുതി (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ അടിയന്തര ഭേദഗതിക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ട് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു വിശദീകരണ പ്രസ്‌താവന ധനമന്ത്രി മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും. പിന്നാലെ 2007ലെ പേയ്‌മെന്‍റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെന്‍റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്‌ട്‌ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി തേടും.

2022-23ലെ അധിക ഗ്രാന്‍റുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോക്‌സഭ തുടർന്ന് ചർച്ച നടത്തും. ചർച്ച അവസാനിച്ച ശേഷം 2023 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആദ്യം അനുവദിച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ചെലവുകൾക്ക് പാർലമെന്‍റിന്‍റെ അംഗീകാരം തേടുന്ന 2026ലെ വിനിയോഗ (നമ്പർ 3) ബിൽ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കും, കൂടാതെ അതിന്‍റെ പരിഗണനയ്ക്കും പാസാക്കലിനും വേണ്ടി സമയം നീക്കിവയ്ക്കും.

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പാർലമെന്‍ററി സ്റ്റാൻഡിങ്‌ കമ്മിറ്റികൾ നൽകുന്ന ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ പ്രസ്‌താവനകളും സഭ കേൾക്കും. വ്യവസായ, ആഭ്യന്തര വ്യാപാര പ്രോത്സാഹന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതിൻ പ്രസാദ സംസാരിക്കും. ഭൂവിഭവ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുപാർശകളെക്കുറിച്ച് സഹമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ പെമ്മസാനി പ്രസ്‌താവന നടത്തും.

കാർഷിക ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സഹമന്ത്രി ഭഗീരഥ് ചൗധരി പ്രസ്‌താവന അവതരിപ്പിക്കും. സമകാലിക ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് രീതികളുമായി യോജിപ്പിച്ച് ബാങ്കർമാരുടെ പുസ്‌തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമ ചട്ടക്കൂടിനെ നവീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബാങ്കേഴ്‌സ് ബുക്ക് എവിഡൻസ് ബിൽ 2026 സഭ പരിഗണിക്കുകയും പാസാക്കുകയും ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള ഭേദഗതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റൂൾ 377 പ്രകാരം അംഗങ്ങള്‍ അടിയന്തര പ്രധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ സഭയില്‍ ഉന്നയിക്കും.

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TAGGED:

TAXATION AND OTHER LAWS
LOK SABHA
NIRMALA SITHARAMAN
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FM SITHARAMAN TAXATION BILL

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