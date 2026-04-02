സ്റ്റാലിന് പിന്നാലെ കനിമൊഴിയും; ഡിഎംകെ എംപിയുടെ വാഹനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന
By PTI
Published : April 2, 2026 at 4:20 PM IST
ചെന്നൈ: ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി കരുണാനിധിയുടെ വാഹനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡ് തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിച്ചു. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ശിവഗംഗ ജില്ലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിശോധന. ഡിഎംകെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മേഖലയിലെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കായി പോകുന്നതിനിടെ ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡും സ്റ്റാറ്റിക് സർവൈലൻസ് ടീമും ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് വാഹനം തടയുകയായിരുന്നു.
കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണവും നിരോധിത വസ്തുക്കളും കടത്തുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാർലമെന്റ് അംഗത്തിന്റെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെയും വാഹനങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ പരിശോധന നടത്തിയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വാഹനത്തിനുള്ളിലെ ട്രങ്കും ബാഗേജുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കർശന ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ തിരച്ചിൽ നടന്നത്. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം തിരുച്ചി-നാഗപട്ടണം ഹൈവേയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ വാഹനത്തിലും സമാനമായ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ, ഉന്നത നേതാക്കളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനുമായി നൂറുകണക്കിന് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്വാഡുകളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23-ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടക്കും. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയും എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെയും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം, നടൻ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയായ ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) കൂടി രംഗത്തുള്ളതിനാൽ മത്സരം ത്രികോണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിജയ് 'കിങ് മേക്കർ' ആകാനുള്ള സാധ്യതയും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നു.
2021 മെയ് 3-ന് രൂപീകരിച്ച 16-ാമത് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയുടെ കാലാവധി 2026 മെയ് മാസത്തിൽ അവസാനിക്കും. വിജയ്യുടെ ടിവികെയും ശശികലയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങളും ഭരണകക്ഷിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം ടിവികെയുടെ പ്രവേശനമാണ്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് 234 സീറ്റുകളിലും പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്നു. യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇടയിലുള്ള വിജയ്യുടെ സ്വാധീനം വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ് ഇത്തവണ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് - ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂർ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് എന്നിവയാണവ. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് അദ്ദേഹം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. 234 സീറ്റുകളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് വിജയ്യുടെ തീരുമാനം. യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇടയിലുള്ള വിജയ്യുടെ സ്വാധീനം വോട്ടായി മാറുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
