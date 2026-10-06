ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യന് പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ചാറിന്റെ തലയോട്ടിക്ക് പൊട്ടൽ; സൗദിയിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി
ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന് ആക്രമണത്തിൽ തലയോട്ടിക്ക് പൊട്ടലേറ്റു. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി
Published : October 6, 2026 at 2:23 PM IST
അബുദാബി: ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം തടയാൻ സഹായിച്ച ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിന് ആക്രമണത്തിൽ തലയോട്ടിക്ക് പൊട്ടലേറ്റു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ആശുപത്രിയിലെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയിരുന്നെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്.
174 യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ ഹമ്മാമിയെ സുരക്ഷാസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ചോരയിൽ കുളിച്ച അവസ്ഥയിലും അസാമാന്യമായ സമയനിഷ്ഠയും ധൈര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത്, കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ ബലമായി തുറന്ന് പുറത്തുള്ള ജീവനക്കാരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്യാബിൻ ക്രൂവും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരും ചേർന്ന് അക്രമിയായ സഹപൈലറ്റിനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കീഴടക്കി കെട്ടിയിട്ടു. തുടർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
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ആക്രമണത്തിനിടെ മച്ചാറിന് 'ഡിപ്രസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ' (തലയോട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് അമർന്നുപോകുന്ന തരം പൊട്ടൽ) സംഭവിച്ചതെന്ന് വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. തലയോട്ടി പൊട്ടി, അസ്ഥിയുടെ ഒരു കഷണം തലച്ചോറിന് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് അമർന്നുപോകുമ്പോഴാണ് 'ഡിപ്രസ്ഡ് സ്കൂൾ ഫ്രാക്ചർ' സംഭവിക്കുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള സാധാരണ അസ്ഥിഭാഗത്തേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൊട്ടിയ അസ്ഥിഭാഗത്തെയാണ് ഇവിടെ 'ഫ്രാഗ്മെൻ്റ്' (കഷണം) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനെ തബൂക്കിലെ മിലിട്ടറി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്തു. തലയോട്ടിക്കുണ്ടായ ഗുരുതരമായ പൊട്ടൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരിഹരിച്ചു. തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി യു.എ.ഇയിലെ അബുദാബിയിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് എയർ ആംബുലൻസ് മാർഗം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിനെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അവരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വിമാനം തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താൻ ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് പ്രതിയായ ഒമാൻ പൈലറ്റ് ഹമാം സമ്മതിച്ചതായാണ് വിവരം. സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചും 174 യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് സ്മിത് മച്ഛാറിൻ്റെ ധീരതയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള നേതാക്കളും വ്യോമയാന വിദഗ്ദ്ധരും അഭിനന്ദിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന ഏജൻസികളും ഫ്ലൈദുബായ് അധികൃതരും വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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