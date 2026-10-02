ഭർത്താവ് കുത്തേറ്റ് വീണ നിമിഷം മുതൽ തിരിച്ചുവരവ് വരെ; ആശങ്കയും ആശ്വാസവും പങ്കുവെച്ച് സോണൽ മച്ചാർ
താൻ അങ്ങേയറ്റം തകർന്നുപോയെന്നും ആ പ്രതിസന്ധിഘട്ടം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ പോലും അപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഭാര്യ സോണൽ മച്ചാർ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : October 2, 2026 at 5:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിൽ വച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള നിമിഷങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ച് ഭാര്യ സോണൽ മച്ചാർ. താൻ അങ്ങേയറ്റം തകർന്നുപോയെന്നും ആ പ്രതിസന്ധിഘട്ടം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ പോലും അപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ് 18-ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സോണലിന്റെ പ്രതികരണം.ആ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സാമീപ്യവും ഇന്ത്യൻ അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും തനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന ഉറപ്പ് എനിക്ക് നൽകി. അധികം വൈകാതെ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന വാർത്തയും തനിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും സോണൽ പറഞ്ഞു.
അബുദാബിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് വ്യാഴാഴ്ച ഭർത്താവിനെ കാണാൻ സോണലിന് സാധിച്ചെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് ആ കൂടിക്കാഴ്ച ആശ്വാസം പകർന്നെന്നും സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ് 18 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎഇയിലെയും സൈന്യത്തിലെയും ഡോക്ടർമാരുടെ മികച്ച പരിചരണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളതെന്നും, അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആ കൂടിക്കാഴ്ച തനിക്ക് സഹായകമായിയെന്നും ഭാര്യ സോണൽ മച്ചാർ പറഞ്ഞു.
ഇനിമുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗമുക്തിക്ക് സഹായിക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ എത്രയും വേഗം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി വേണ്ടതെല്ലാം താൻ ചെയ്യുമെന്നും സോണൽ പറഞ്ഞു.ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ഭർത്താവിന് മതിയായ ആരോഗ്യം വീണ്ടുകിട്ടിയ ശേഷം അവർ തമ്മിൽ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തുമെന്നും അവർ സൂചിപ്പിച്ചു.
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വിമാനത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ സഹപൈലറ്റ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമിക്കുകയും വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. 34,000 അടി ഉയരത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു സഹപൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണം.
സ്മിത് മച്ചാറിനെ വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചത്.വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിക്കവെ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് താൻ തറയിൽ വീണുപോയ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാർ പറയുകയുണ്ടായി.
വിമാനം താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തന്റെ 17 വർഷത്തെ പറക്കൽ പരിചയം സഹായിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.സഹപൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടും സ്വന്തം ജീവൻ വകവയ്ക്കാതെ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ക്യാപ്റ്റനെ യഥാർത്ഥ വീരൻ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വീഡിയോ കോളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റനുമായി സംസാരിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന്റെ സമചിത്തതയും ധൈര്യവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി, വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനായി രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാർ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നവരല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധരായവരാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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