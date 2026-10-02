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ഫ്ലൈദുബായ് കോ-പൈലറ്റിന് ആ 'ആയുധം' ലഭിച്ചത് എങ്ങനെ? എന്താണ് സുരക്ഷാ കോടാലി?

ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളുള്ള എയർപോർട്ട് കടന്ന് ഈ സഹപൈലറ്റിന് കോക്പിറ്റിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ എങ്ങനെ കത്തി കിട്ടി? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യോമയാന വിദഗ്ധരും അന്വേഷണ ഏജൻസികളും പുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 11:13 AM IST

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സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പറന്ന ഫ്ലൈദുബായ് എഫ്.സെഡ് 1073 വിമാനത്തിൽ ലോകത്തെ നടുക്കിയ ആകാശപ്പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്. ഒമാൻ സ്വദേശിയായ സഹപൈലറ്റ് വിമാനം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ ക്രൂരമായി കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. വിമാനം വെറും 30 സെക്കൻഡിൽ 14,000 അടിയോളം താഴേക്ക് പതിച്ചു. ചോരയിൽ കുളിച്ചിട്ടും ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് വാതിൽ തുറന്നതോടെ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് അക്രമിയെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതുമുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം ഇതാണ്, ശക്തമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളുള്ള എയർപോർട്ട് കടന്ന് ഈ സഹപൈലറ്റിന് കോക്പിറ്റിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ എങ്ങനെ കത്തി കിട്ടി? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യോമയാന വിദഗ്ധരും അന്വേഷണ ഏജൻസികളും പുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക്

വിമാനത്തിനുള്ളിലെ സുരക്ഷാ കോടാലി

തുടക്കത്തിൽ സഹപൈലറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് കത്തി ഒളിച്ചുകടത്തിയതാണെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും പുതിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യത്തിലേക്കാണ്. വിമാനത്തിൻ്റെ കോക്പിറ്റിൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ (തീപിടിത്തമോ വാതിലുകൾ തടസ്സപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ) ഉപയോഗിക്കാൻ റെയിൽവേയിലെയും മറ്റ് അടിയന്തര വാഹനങ്ങളിലെയും പോലെ ഒരു 'ഫയർ ആക്സ്' അഥവാ ചെറിയ കോടാലി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന നിയമപ്രകാരം എല്ലാ വലിയ വിമാനങ്ങളുടെയും കോക്പിറ്റിൽ ഈ ആയുധം നിർബന്ധമാണ്. ഈ സുരക്ഷാ ആയുധം തന്നെയാണ് സഹപൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിക്കാനും വിമാനം തകർക്കാനും ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. ഇതാണ് കത്തിക്കേറ്റതുപോലെയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾക്ക് കാരണമായത്.

വിമാനത്തിലെ പ്രീമിയം കട്‌ലറി

ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്തിലെ ബിസിനസ്സ് ക്ലാസ്സ് യാത്രക്കാർക്കും പൈലറ്റുമാർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹക്കത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഡംബര കട്‌ലറികളിലാണ്. പൈലറ്റുമാർക്ക് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചുതന്നെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കത്തികളിൽ ഒന്ന് സഹപൈലറ്റ് കൈക്കലാക്കിയതാണോ എന്നും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ടോപ്പ്ഫ്ലൈയർ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സ്ഥാപകൻ ക്യാപ്റ്റൻ സുജിത് ഓജയുടെ പ്രതികരണം

"വിമാനം വളരെ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ താഴേക്ക് പതിച്ചപ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടന്നത്... വെറും 90 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ വിമാനം 34,000 അടിയിൽ നിന്ന് 16,600 അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു, ഇത് അതീവ വേഗതയിലുള്ള ഒരു പതിക്കലായിരുന്നു. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി വിമാനത്തിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെറിയ കോടാലിയായ 'ക്രാഷ് ആക്സ്' ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒമാൻ സ്വദേശിയായ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ (കോ-പൈലറ്റ്) ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും രക്തം വാർന്നൊഴുകുകയും ചെയ്തിട്ടും, ട്രാൻസ്പോണ്ടർ കോഡ് 7700 ലേക്ക് മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. വിമാനം അപകടത്തിലാകുന്ന അതീവ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എമർജൻസി കോഡാണിത്.. ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ തന്നെ വിമാനം തട്ടിയെടുക്കാൻ (ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ) ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല. തൻ്റെ അസാമാന്യമായ ധീരതയും, സഹജവാസനയും, സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യവും കൊണ്ടുമാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഈ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയത്..." ഓജ പ്രതികരിച്ചു.

വിമാനത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒരു കോടാലി വന്നു?

എയർപോർട്ടുകളിൽ നഖംവെട്ടി പോലും കയറ്റാൻ അനുവദിക്കാത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ, കോക്ക്പിറ്റിൽ എങ്ങനെ കോടാലി വന്നു എന്ന് പലരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. വാണിജ്യ വിമാനങ്ങളുടെ കോക്ക്പിറ്റിൽ ഒരു 'ക്രാഷ് ആക്സ്' സൂക്ഷിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധമാണ്.

വിമാനം എവിടെയെങ്കിലും അടിയന്തിരമായി ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും, കോക്ക്പിറ്റിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലുകൾ തകരുകയോ തടസ്സപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, പൈലറ്റുമാർക്ക് വിമാനത്തിൻ്റെ ചില്ലുകളോ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളോ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് പുറത്തുകടക്കാനാണ് ഈ കോടാലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

9/11 സംഭവത്തിന് ശേഷം

2001-ലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം, കോക്ക്പിറ്റുകൾ പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അതീവ സുരക്ഷിതമാക്കി. അതിനാൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ കോടാലി പൈലറ്റുമാർക്ക് മാത്രമായി കോക്ക്പിറ്റിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിവ്

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