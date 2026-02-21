ETV Bharat / bharat

പെരുന്നാളിന് നാട്ടിലെത്താനാകുമോ? വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ മേലേക്ക്, നിരാശയില്‍ പ്രവാസികള്‍

വേനലവധിയും പെരുന്നാളും ഒന്നിച്ചെത്തിയതോടെ വിമാന യാത്ര നിരക്ക് വര്‍ധിച്ചു. മുന്‍വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ ഇരട്ടിയിലധികമാണ് വര്‍ധനവ്. കണക്ഷന്‍ ഫ്ലൈറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കാന്‍ യാത്രികര്‍.

FLIGHT TICKET FLIGHT TICKET HIKED IN RAMDAN RAMDAN FLIGHT TICKET FLIGHT
Representative Image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 8:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മാര്‍ച്ചിലെ യാത്ര നിരക്ക് കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തി വിമാനക്കമ്പനികള്‍. വേനലവധിക്കാലവും റമദാനും തുടര്‍ന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാളും എത്തുന്നതോടെയാണ് നിരക്ക് വര്‍ധനവ്. ഇരട്ടിയിലധികം തുകയാണ് ഇത്തവണ വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്നും നാട്ടിലെത്തി പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും വേനലവധിയില്‍ വിദേശത്ത് പറക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇത് വെല്ലുവിളിയാകും.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം വന്‍ തുക നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമെ പെരുന്നാള്‍ സമയം നാട്ടിലെത്താന്‍ സാധിക്കൂ. കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍വീസുകളുടെ നിരക്കിലും സമാനമായ ഉയര്‍ച്ചയുണ്ട്. നിലവില്‍ 350 ദിര്‍ഹം വരെയുള്ള യുഎഇയിലേക്കുള്ള വണ്‍വേ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മാര്‍ച്ചോടെ കുതിച്ചുയരും.

അത് ഏകദേശം 1000 ദിര്‍ഹത്തിന് മുകളിലായേക്കും. മാര്‍ച്ചില്‍ തന്നെ 15 മുതല്‍ 19 വരെയാണ് ഏറ്റവും നിരക്ക് കൂടുതലുള്ളത്. മുന്‍ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 290 ശതമാനം ഉയര്‍ച്ചയാണ് ഇത്തവണയുള്ളത്. മാര്‍ച്ചില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും യുഎഇയിലെത്താന്‍ 20,000 മുതല്‍ 28,000 വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരളത്തില്‍ മാത്രമല്ല ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രകളുടെയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ റമദാന്‍ ആരംഭത്തില്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ്. പെരുന്നാളും അതോടൊപ്പം വേനലവധിയും എത്തിയതാണ് നിരക്ക് ഉയരാന്‍ കാരണം.

ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ല യുഎഇയിലും സ്‌കൂള്‍ അവധി ഇക്കാലയളവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് യാത്ര നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളും ഏറെയാണ്. ഇതോടെ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്ക് ഡിമാന്‍ഡ് വര്‍ധിച്ചു. അതേസമയം നിരക്ക് ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലെത്താനും തിരിച്ച് വിദേശത്തേക്കും കണക്ഷന്‍ ഫ്ലൈറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യാത്രികര്‍.

Also Read: സുപ്രീംകോടതി വിധി വകവയ്‌ക്കാതെ ട്രംപ്; 10 ശതമാനം താരിഫ് കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു

TAGGED:

FLIGHT TICKET
FLIGHT TICKET HIKED IN RAMDAN
RAMDAN FLIGHT TICKET
FLIGHT
FLIGHT TICKET PRICES HIKED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.