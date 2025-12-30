ദൃശ്യപരത മെച്ചപ്പെട്ടു; വിമാന സര്വീസുകള് സാധാരണ നിലയിലായെന്ന് ഡല്ഹി വിമാനത്താവളം
വിമാന യാത്രക്കാര് വിമാന നില പരിശോധിക്കണം, ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്ക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകള് സജ്ജമാണ്.
Published : December 30, 2025 at 10:11 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡല്ഹിയില് വായു ഗുണനിലവാരം നേരിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു. വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാര സൂചിക 388 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ദൃശ്യപരതയും മെച്ചപ്പെട്ടു. ദൃശ്യപരത മെച്ചപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വിമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലായെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അറിയിച്ചു.
യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും ടെർമിനലുകളിൽ ഓൺ-ഗ്രൗണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഭ്യമാണെന്ന് വിമാനത്താവളം യാത്രക്കാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. പുതിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി എയർലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ഡൽഹി വിമാനത്താവളം യാത്രക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡൽഹിയില് ഇന്നലെയുണ്ടായ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര (ഐജിഐ) വിമാനത്താവളത്തിൽ കാര്യമായ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് വിമാനങ്ങൾ വൈകുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനും കാരണമായി. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വിമാനക്കമ്പനികൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഉപദേശം നല്കിയിരുന്നു.
വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നേരിയ തോതില് മെച്ചപ്പെട്ടു
ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ഡല്ഹിയിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം നേരിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ (സിപിസിബി) കണക്കനുസരിച്ച് രാവിലെ 8 മണിക്ക് നഗരത്തിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാര സൂചിക 388 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി.
എന്നാല് ഇത് വായുവിൻ്റെ വളരെ മോശം വിഭാഗത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഗുരുതരമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. സിപിസിബിയുടെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തല് നടത്തിയത്.
വിമാന സര്വീസുകള് പ്രതിസന്ധിയിലായി
കനത്ത മൂടല് മഞ്ഞിനെ തുടര്ന്ന് വിമാന സര്വീസുകള് യാത്രക്കാര്ക്ക് ഉപദേശം നല്കി. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും എയര്ലൈന്സ് യാത്രക്കാരോട് അഭ്യര്ഥിച്ചു. അതുപോലെ യാത്രകൾ കഴിയുന്നത്ര സുഗമമായി തുടരുന്നതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള് പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ഡിഗോ അറിയിച്ചു.
"ഡൽഹിയും ഹിൻഡൺ വിമാനത്താവളവും ഇന്ന് രാവിലെ തണുത്തുറഞ്ഞ ശൈത്യകാല വായുവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മൂടൽമഞ്ഞും കൊണ്ട് മൂടിക്കിടക്കുന്നത് തുടരുന്നു. ദൃശ്യപരതയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വിമാന ഷെഡ്യൂളുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിവിലും മന്ദഗതിയിലായേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ടീമുകൾ സുരക്ഷയ്ക്കും ദൃശ്യപരത ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുന്നു." ഇന്ഡിഗോ നല്കിയ അറിയിപ്പില് പറഞ്ഞു.
ഫ്ലൈറ്റ് റദ്ദാക്കിയാല് നിങ്ങളുടെ യാത്ര വീണ്ടും ബുക്ക് ചെയ്യാനോ റീഫണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ടെർമിനലിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ തങ്ങളുടെ എയർപോർട്ട് ടീമുകളും ലഭ്യമാണെന്നും ഇന്ഡിഗോ അറിയിച്ചു. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമേണ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതാണ്. വിമാനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ പുറപ്പെടുമെന്നും ഇന്ഡിഗോ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഡല്ഹിയില് വളരെ മോശം വായു
ഇന്നലെ ഡല്ഹിയില് വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാര നിലവാരം 400 കവിഞ്ഞു. ആനന്ദ് വിഹാറിൽ 451 എന്ന നിലയിലും അശോക് വിഹാറിൽ 433 എന്ന നിലയിലും വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം രേഖപ്പെടുത്തി. തലസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മറ്റ് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലും ഏറ്റവും മോശം മലിനീകരണ നിലയില് തുടരുന്നു. ജഹാംഗീർപുരി (451), ചാന്ദിനി ചൗക്ക് (432), നെഹ്റു നഗർ (402), പട്പർഗഞ്ച് (412) തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ വഷളായി.
