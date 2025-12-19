ഡൽഹിയിൽ കനത്ത പുക മഞ്ഞ്; കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാന സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കി
പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ദൃശ്യപരത പൂജ്യത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ന്നു. കേരളത്തിലേക്കുള്ള സര്വീസുകള് ഇൻഡിഗോയും എയര് ഇന്ത്യയും റദ്ദാക്കിയത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു....
Published : December 19, 2025 at 11:05 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലേക്കുള്പ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാരെ വലച്ച് വിമാനക്കമ്പനികൾ. ഡല്ഹിയിലെ കനത്ത പുകമഞ്ഞിനെ തുടർന്ന് നിരവധി വിമാനക്കമ്പനികള് സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതാണ് യാത്രക്കാര്ക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇൻഡിഗോയുടെ ഏകദേശം 90ഓളം സർവീസുകളാണ് ഇന്ന് മാത്രം റദ്ദാക്കിയത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഷാർജയിലേക്ക് പോവുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ 6E 1425, കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൊച്ചി വഴി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ 6E 7006, കൊച്ചിയില് നിന്നും കാലിക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന 6E 7006 എന്ന വിമാന സര്വീസും ഇന്ന് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സർവീസുകള് റദ്ദാക്കിയ വിമാന കമ്പനികള് ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തത് യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി. മലയാളികളുള്പ്പെടെ നിരവധിപേരാണ് ഇതോടെ വലഞ്ഞത്. മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് പുറമെ എയർ ഇന്ത്യയും സർവിസും റദ്ദാക്കി. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള എയർഇന്ത്യയുടെ വിമാന സർവീസാണ് റദ്ദാക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യാത്രക്കാർ സ്വന്തം ചെലവിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പണം തിരിച്ച് നൽകുമെന്നുമാണ് വിമാനക്കമ്പനി അറിയിച്ചത്. കേരളത്തിന് പുറമെ ഡൽഹി, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സർവീസുകള് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം സർവീസുകളിൽ കാലതാമസവും തടസവും നേരിട്ടതായി വിമാനക്കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു. അതേസമയം യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകാൻ 24 മണിക്കൂറും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളം അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പുകമഞ്ഞ് രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ദൃശ്യപരത പൂജ്യത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ റോഡ്, വ്യോമഗതാഗതം തുടങ്ങിയവ കനത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നിരവധി വിമാന സർവിസുകളാണ് വൈകുന്നതെന്ന് യാത്രക്കാരും അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ മാത്രം 27 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.
കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിൽ 'ഫോഗ് കെയർ' മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എയർ ഇന്ത്യ
ഡൽഹിയിലും ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക്, കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് വിമാന സർവിസുകളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എയർലൈൻ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വിമാന ഷെഡ്യൂളുകളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇതിന് അനുസൃതമായി
അപ്രതീക്ഷിത കാലതാമസങ്ങളും റദ്ദാക്കലുകളും സംഭവിച്ചാൽ, ബദൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകളുടെ സേവനം 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. എയർലൈനിൻ്റെ 'ഫോഗ് കെയർ' സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചും യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ അലർട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനവും എയർഇന്ത്യ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
വിമാനങ്ങളുടെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ യാത്രക്കാർ അവരുടെ വിമാനങ്ങളുടെ നില തുടർച്ചയായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ നിർദേശിച്ചു. എയർഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റായ https://www.airindia.com/ സന്ദർശിച്ച് 'ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്' അറിയാവുന്നതാണ്. https://www.airindia.com/in/en/manage/flight-status.html എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ, PNR എന്നിവയും അറിയാൻ കഴിയും. https://www.goindigo.in/check-flight-status.html എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഇൻഡിഗോ വിമാന സര്വീസുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്.
ALSO READ: വിദ്വേഷ പ്രസംഗം തടയാൻ ബില്ല് പാസാക്കി കര്ണാടക; പ്രതിപക്ഷത്തെ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ആയുധമെന്ന് ബിജെപി