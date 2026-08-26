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ബീഹാറിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് സാധ്യത; അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സർക്കാർ

ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രത്യയ അമൃതിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. ഗന്ധക് തീരത്തെ ജില്ലകളിൽ എൻഡിആർഎഫിനെയും എസ്‌ഡിആർഎഫിനെയും മുൻകൂട്ടി വിന്യസിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.

BIHAR WATER RESOURCES DEPARTMENT BIHAR FLASH FLOOD ALERT BIHAR CHIEF SECRETARY GANDAK RIVER
Heavy rains and flash floods have hit Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, and Gorkha areas of Nepal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 7:18 PM IST

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പട്‌ന: നേപ്പാള്‍ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബിഹാർ സർക്കാർ. ഗന്ധക് നദിയിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് അകത്തും പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

"സാഹചര്യം പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉന്നതതല സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പൊലീസ് ഡയറക്‌ടർ ജനറലും (ഡിജിപി) യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ വാൽമീകി നഗറിലേക്ക് പോകും," മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ജലവിഭവ വകുപ്പ് (WRD) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഗന്ധക്കിൽ വലിയ അളവിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്. നദിയിലെ വാൽമീകിനഗർ ബാരേജിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ 2.5 ലക്ഷം ക്യുസെക് വെള്ളം ഒഴികിയെത്തുന്നു (ഒരു ക്യുസെക് എന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പോയിൻ്റിലൂടെ ഒഴുകുന്ന 28.32 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ്)

അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രത്യയ അമൃത് ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. ഗന്ധക് തീരത്തെ ജില്ലകളിൽ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെയും (എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ്) സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെയും (എസ്‌ഡി‌ആർ‌എഫ്) മുൻകൂട്ടി വിന്യസിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

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നദികൾ, കരകൾ, പാലങ്ങൾ, സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാനും പ്രദേശവാസികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാനും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരോടും ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചു. ആവശ്യമായ എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തന, ദുരിതാശ്വാസ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്താനും അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ പശ്ചിമ ചമ്പാരൻ ജില്ലയിലെ ഗന്ധക്കിന് മുകളിലുള്ള വാൽമീകിനഗർ ബാരേജിൻ്റെ 36 ഗേറ്റുകളും തുറക്കാൻ WRD ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി നേപ്പാൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകും. സാഹചര്യം സുരക്ഷിതവുമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രദേശങ്ങളിലെ കനാലുകളിലേക്ക് വെള്ളം തിരിച്ചുവിടാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, വടക്കൻ ബീഹാറിലെ നിരവധി ജില്ലകളിലെ കോസി, ബാഗ്മതി നദികളിലെയും അവയുടെ പോഷകനദികളിലെയും ജലനിരപ്പ് അതിവേഗം ഉയരുകയാണ്. ഇത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. ഭാഗൽപൂർ, ബെഗുസാരായ്, വൈശാലി, പട്‌ന ജില്ലകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ചൗധരിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും സാധ്യമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫിനെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

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BIHAR WATER RESOURCES DEPARTMENT
BIHAR FLASH FLOOD ALERT
BIHAR CHIEF SECRETARY
GANDAK RIVER
FLASH FLOODS LIKELY IN BIHAR

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