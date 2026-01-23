ETV Bharat / bharat

അഞ്ച് വയസുകാരി നേരിട്ടത് ക്രൂര ബലാത്സംഗം; പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ ശരിവച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി

കുട്ടി ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി ഡോക്‌ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ കോടതി പറഞ്ഞു.

representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 11:52 AM IST

ഭോപ്പാൽ: അഞ്ച് വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയുടെ വധശിക്ഷ ശരിവച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി. പ്രതി അതുൽ നിഹാലെ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. തെളിവുകൾ മറച്ചുവച്ചതിന് പ്രതിയുടെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിക്കും രണ്ട് വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും വിധിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിവേക് ​​അഗർവാൾ, രാജ് കുമാർ ചൗബെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്.

അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസാണ് ഇതെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭോപ്പാലിലെ ഷാജഹാനാബാദ് എന്ന പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടി ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി ഡോക്‌ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതായി പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 2024 സെപ്റ്റംബർ 24 ന് ഭോപ്പാലിലെ ഷാജഹാനാബാദിലെ അമ്മാവൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചു വയസുകാരിയെ കാണാതായത്. കളി കഴിഞ്ഞ് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് മുത്തശിയോട് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് പോയ പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതായപ്പോൾ കുടുംബം പൊലീസിന് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.

അന്വേഷണത്തിനായ പൊലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. തെരച്ചിലിനിടെ, സമീപത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന പ്രതി അതുൽ നിഹാലെയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ചത്ത എലികളിൽ നിന്നാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതെന്നും ഫിനൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തറ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് പ്രതിയുടെ അമ്മ ബസന്തി ബായിയും സഹോദരി ചഞ്ചലും പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.

ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ, പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. വാട്ടർ ടാങ്ക് തുറന്നപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം അതിനുള്ളുലുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മൂർച്ചയുള്ള വസ്‌തു കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഗുരുതര പരിക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പിന്നീട് പൊലീസ് കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും കണ്ടെടുത്തു. ശേഷം പ്രതി അതുൽ നിഹാലെയേയും അമ്മയേയും സഹോദരിയേയും ചോദ്യം ചെയ്‌തു, പൊലീസിൻ്റെ തീവ്ര ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷം, പ്രതി നിഹാലെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും തൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും കുറ്റകൃത്യം മറച്ചുവെക്കാൻ സഹായിച്ചതായി പൊലീസിനോട് പറയുകയും ചെയ്‌തു.

