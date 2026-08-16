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പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ തൃണമൂൽ ഓഫിസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

അഞ്ച് തവണ എംഎൽഎയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ആശിഷ് ബാനർജിയുടെ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ നിന്ന് കത്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

BODY OF FORMER RAMPURHAT MLA ASISH BANERJEE ആശിഷ് ബാനർജി FORMER RAMPURHAT MLA DEATH
ആശിഷ് ബാനർജി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 10:26 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയുടെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ തൃണമൂൽ ഓഫിസിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. അഞ്ച് തവണ എംഎൽഎയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ആശിഷ് ബാനർജിയുടെ മൃതദേഹത്തിനരികിൽ നിന്ന് കത്തും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഓഫീസ് മുറിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നതായും രാവിലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓഫീസ് മുറിയുടെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് മരിച്ച നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയതെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ജനലിൻ്റെ വിടവിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നതെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

2001 മുതൽ 2026 വരെ തുടർച്ചയായി നിയമസഭയിൽ രാംപൂർഹട്ടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചയാളാണ് ആശിഷ് ബാനർജി. അസംബ്ലിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കറായും അദ്ദേഹം മമത ബാനർജി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വകുപ്പുകളിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചു. 2026 ലെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ ടിക്കറ്റിൽ രാംപൂർഹട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ ധ്രുബ സാഹയോട് 24,000 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്ര സജീവമായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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ബിർഭൂമിലെ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനമുള്ള അനുബ്രത മൊണ്ഡൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലത്ത് ആശിഷ് ബാനർജി തൃണമൂലിൻ്റെ മുഖമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനം നടന്ന് നാല് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ദാരുണ സംഭവം. നിരവധി മുൻ തൃണമൂൽ എംഎൽഎമാരും നേതാക്കളും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതിദിന അന്വേഷണങ്ങളും അറസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്‌ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന ആരോപണവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

യഥാർഥ കാരണം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും കുറിപ്പിലെ ഉള്ളടക്കവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

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TAGGED:

BODY OF FORMER RAMPURHAT MLA
ASISH BANERJEE
ആശിഷ് ബാനർജി
FORMER RAMPURHAT MLA DEATH
ASISH BANERJEE DEATH

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