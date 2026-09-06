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ടിവികെ നേതാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; അഞ്ച് പേർ പിടിയിൽ, സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. കണ്ണൻ എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്.

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Kannan (File Photo) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 6:34 PM IST

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ചെന്നൈ: ടിവികെ പ്രദേശിക നേതാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർ പിടിയിൽ. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വണ്ണാന്ദുരൈ പ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. കണ്ണൻ (46) എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകത്തിൻ്റെ നടുക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് ബിസിനസുകാരനാണ് കണ്ണൻ. എഐഎഡിഎംകെയുടെ 174-ാമത് സൗത്ത് സർക്കിളിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കണ്ണൻ അടുത്തിടെയാണ് ടിവികെയിൽ ചേർന്നത്. ഒട്ടേറെ ക്രമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് കണ്ണൻ. കണ്ണൻ്റേത് പ്രതികാര കൊലപാതകമാണെന്നാണ് നിഗമനം.

ഇന്നലെ (സെപ്‌തംബർ 5) രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് രാമസ്വാമി അവന്യൂവിലെ തൻ്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിലെത്തയതായിരുന്നു കണ്ണൻ. റോഡരികിൽ നിന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന കണ്ണനെ അവിടേക്ക് എത്തിയ ഒരു സംഘം ആളുകൾ ചേർന്ന് വളയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വാളുപയോഗിച്ച് വെട്ടി. നിലത്ത് വീണ കണ്ണനെ ഇവർ വീണ്ടും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകായിയരുന്നു.

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ആക്രമണ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ ശാസ്‌ത്രി നഗർ പൊലീസ് കണ്ണനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ണൻ്റെ പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടം നാളെ (സെപ്‌തംബർ 7) നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തിരുവാൻമിയൂർ പ്രദേശത്തുണ്ടായ വേലു എന്നയാളുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കണ്ണന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രതികാരമായാണോ കണ്ണനെ കൊലപെടുത്തിയത് എന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. കൂടാതെ, കണ്ണൻ അടുത്തിടെ എഐഎഡിഎംകെ വിട്ട് ടിവികെയിൽ ചേർന്നതിനാൽ കൊലപാതം രാഷ്‌ട്രീയപരമാണോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രി നഗർ പൊലീസ് അഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയും അഞ്ച് പേരെ അറസ‌‌റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന തകർച്ചയാണ് കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്ന് തമിഴ്നാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നാളെ നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. ഡിഎംകെയെ എങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനു പകരം പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

TVK LEADER DEATH
FIVE ARRESTED IN TVK LEADER MURDER
TAMILNADU TVK LEADER MURDER
TVK LEADER KILLED IN TAMILNADU
TVK LEADER MUDER CASE

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