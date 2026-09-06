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ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്‌ത് തട്ടിപ്പ്; ഡൽഹിയിൽ വ്യാജ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കോൾ സെൻ്റർ നടത്തിയ 5 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ജോലി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്

FIVE ARRESTED FAKE JOB RECRUITMENT JOB RECRUITMENT RACKET IN DELHI DELIHI POLICE INVESTIGATION
Representative Image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 6, 2026 at 6:25 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രമുഖ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികളിലടക്കം ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത്‌ ഉദ്യോഗാർഥികളെ കബളിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഡൽഹിയിൽ അഞ്ച് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. വിവിധ കമ്പനികളിലെ ഒഴിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യാജ ജോലി ഓഫറുകൾ നൽകുകയും റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടപടികളുടെ പേരിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി പണം ഈടാക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഘത്തെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ജോലി തേടുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യാജ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് കോൾ സെൻ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സതീഷ് ചന്ദർ മൗര്യ (30), ബിന്ദിയ എന്ന മാഹി (20), പ്രീതി എന്ന സുപ്രിയ (22), പ്രാചി എന്ന സ്വീറ്റി (19), രാധിക എന്ന ഭൂമി (19) എന്നീ പ്രതികളെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

ജോലി റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് പ്രതികൾ ഇവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. തുടർന്ന് പ്രമുഖ കമ്പനികളിൽ ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്‌ നടപടികളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനെന്ന പേരിൽ പല തവണയായി പണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വ്യാജ ജോലി ഓഫറുകൾ; വിവിധ തസ്‌തികകളുടെ പേരിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ കുടുക്കി

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ഡാറ്റ അനലിസ്റ്റ്, വെബ് ഡിസൈനർ, അക്കൗണ്ടൻ്റ് തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിലേക്കാണ് ജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നത്. വിവിധ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസ്യത സൃഷ്ടിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊറിയർ ചാർജ് എന്ന പേരിൽ 499 രൂപയാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

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പിന്നീട് യൂണിഫോമിനായി 1,500 രൂപ, ലാപ്ടോപ്പ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പേരിൽ 3,500 രൂപ, അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി 5,500 രൂപ, മെഡിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കായി 6,500 രൂപ, സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ പേരിൽ 8,500 രൂപ എന്നിങ്ങനെ തുടർച്ചയായി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ആകെ തുക 25,999 രൂപ വരെയായിരുന്നു. പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ പിന്നീട് പ്രതികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

വ്യാജ ജോയിനിങ് ലെറ്ററുകളും ക്യുആർ കോഡുകളും പിടിച്ചെടുത്തു

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് വ്യാജ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്. നോർത്ത് ജില്ലാ പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഗം വിഹാർ ജരോഡ മജ്റ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വ്യാജ കോൾ സെൻ്ററിൽ പൊലീസ് റെയ്‌ഡ്‌ നടത്തി. റെയ്‌ഡിനിടെ മൂന്ന് പ്രതികളെ സ്ഥലത്തുവച്ച് കണ്ടെത്തി. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെയും കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 12 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഒരു ടാബ്‌ലെറ്റ്, ഏഴ് എടിഎം/ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, രണ്ട് ബാങ്ക് പാസ്‌ബുക്കുകൾ, മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് നോട്ട്ബുക്കുകൾ, 6,730 രൂപ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. വ്യാജ ജോയിനിങ് ലെറ്ററുകളും വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ക്യുആർ കോഡുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കാൻ വ്യത്യസ്‌ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ക്യുആർ കോഡുകളാണ് സംഘം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പണം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പണത്തിൻ്റെ ഇടപാട് പിന്തുടരുന്നതിനും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

FIVE ARRESTED
FAKE JOB RECRUITMENT
JOB RECRUITMENT RACKET IN DELHI
DELIHI POLICE INVESTIGATION
JOB RECRUITMENT FRAUD

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