വരുമാനമില്ലെങ്കിലും ഭാര്യയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭര്ത്താവ്; നിര്ണായക വിധിയുമായി ഹിമാചൽ ഹൈക്കോടതി
നിലവിൽ ഒരു ഭർത്താവോ പിതാവോ വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അയാൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യവാനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Published : September 12, 2026 at 2:42 PM IST
ഷിംല: മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യവാനായ ഒരു ഭർത്താവിന് വരുമാനമില്ലെങ്കിലും ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി. ശാരീരിക ശേഷിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സ്ഥിരവരുമാനമില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ആശ്രിതർക്ക് ജീവനാംശം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നിലവിൽ ഒരു ഭർത്താവിനോ, പിതാവിനോ വരുമാന മാര്ഗങ്ങള് ഇല്ലെങ്കിലും പോലും, അയാൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യവാനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടിയെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് അജയ് മോഹൻ ഗോയൽ, ജസ്റ്റിസ് യോഗേഷ് ജസ്വാൽ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് കോടതി ഭർത്താവ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മാണ്ഡി ജില്ലയിലുള്ള സർക്കാഘട്ട് ഫാമിലി കോടതിയിലാണ് ഈ കേസ് ആദ്യമെത്തുന്നത്. ദുരിതബാധിതയായ ഭാര്യയും അവരുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനും തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിനായി ഭർത്താവിൽ നിന്നും ജീവനാംശം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
വിഷയം പരിഗണിച്ച കുടുംബ കോടതി ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 2,500 രൂപയും വളർന്നുവരുന്ന കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രതിമാസം 3,500 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 6,000 രൂപ പ്രതിമാസ ജീവനാംശമായി നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തൻ്റെ ആകെ പ്രതിമാസ വരുമാനം വെറും 6,100 രൂപ മാത്രമാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഈ തീരുമാനത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു കോടതി ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ സാധുത വിലയിരുത്തുന്നത് കീഴ്ക്കോടതിക്ക് മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന തെളിവുകളുടെയും രേഖകളുടെയും മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
മാത്രമല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാര്യയുടെ ഉപജീവനത്തിനായി പ്രതിമാസം 2,500 രൂപയും വളർന്നുവരുന്ന കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 3,500 രൂപയും നൽകുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അമിതമായ തുകയായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഈ തുക ഉചിതമാണെന്ന് ശരിവെച്ച ഹൈക്കോടതി, ഇതിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഒരു ഭർത്താവോ പിതാവോ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ, അയാൾ തൻ്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും കുടുംബത്തെ പുലർത്താൻ ആവശ്യമായ ന്യായമായ തുക കണ്ടെത്തണമെന്നും കോടതി ആവർത്തിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് കോടതി ഭർത്താവിൻ്റെ ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു. വരുമാനമില്ലെന്നോ കുറവാണെന്നോ ഉള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും ജീവനാംശം നൽകാതിരിക്കാൻ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു പുരുഷന് നിയമപരമായി കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അടിവരയിട്ടു പറഞ്ഞു.
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