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കടലിൽ കാണാതായ ഏഴ് ആന്ധ്ര മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ബംഗാൾ തീരത്ത് രക്ഷാതീരം

ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് ബോട്ട് ഉടമയായ കൊമരഗിരിപട്ടണം സ്വദേശി രാമകൃഷ്ണ വർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴംഗ സംഘം ഒഡലരേവു ജെട്ടിയിൽനിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിലേക്ക് പോയത്

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മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 10:41 AM IST

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അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഡോ. ബി.ആർ അംബേദ്കർ കൊനസീമ ജില്ലയിൽനിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി കാണാതായ ഏഴ് തൊഴിലാളികൾ പശ്ചിമബംഗാൾ തീരത്ത് സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തി. ഈ മാസം മൂന്നിന് ഒഡലരേവു ജെട്ടിയിൽനിന്ന് കടലിൽ പോയ സംഘമാണ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആശങ്കകൾക്കൊടുവിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11.45ഓടെ കൊൽക്കത്തയിൽനിന്നുള്ള മറ്റൊരു ബോട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ദിഘ തീരത്തെത്തിയത്. തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നാടും വലിയ ആഹ്ളാദത്തിലാണ്.

എൻജിൻ തകരാറിലായി കടലിൽ കുടുങ്ങി
ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് ബോട്ട് ഉടമയായ കൊമരഗിരിപട്ടണം സ്വദേശി രാമകൃഷ്ണ വർമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴംഗ സംഘം ഒഡലരേവു ജെട്ടിയിൽനിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിലേക്ക് പോയത്. ഒഡലരേവു സ്വദേശികളായ കൊല്ലാട്ടി ശ്രീനുബാബു, യേശുദാസ്, പലേപു ശാന്തറാവു, കർറി രാമുഡു, പശുവുല്ലങ്ക സ്വദേശി കാറ്റാടി സതീഷ് കുമാർ, കാക്കിനാഡ ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള സംഗഡി താതറാവു എന്നിവരായിരുന്നു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

നാലാം തീയതി അർധരാത്രിയോടെ ബോട്ടിൻ്റെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ തകരാറിലായി. ഇത് മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ എൻജിൻ്റെ ഗിയർബോക്സും പണിമുടക്കി. അഞ്ചാം തീയതി തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചെങ്കിലും 50 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പിന്നിട്ടതോടെ എൻജിൻ പൂർണമായും നിലച്ചു.

സമീപത്തൊന്നും മറ്റ് ബോട്ടുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് ഇവർ പശ്ചിമബംഗാൾ തീരത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോവുകയായിരുന്നു. വെയിലും മഴയും വിശപ്പും സഹിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം കടലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇവർ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയോടെ പശ്ചിമബംഗാളിലെ ദിഘ മേഖലയിൽ എത്തുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ബോട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കരയ്ക്ക് അടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

രക്ഷകനായി കൊൽക്കത്ത ബോട്ട്
ശങ്കർപുർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന് സമീപത്തുവച്ചാണ് കൊൽക്കത്തയിൽനിന്നുള്ള ബോട്ട് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ വഴിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത്. ആന്ധ്രയിൽനിന്നുള്ള ബോട്ട് സുരക്ഷിതമായി കരയിലെത്തിച്ചുവെന്നും ഈ വിവരം തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും കൊൽക്കത്ത ബോട്ട് ഉടമ ശങ്കർപുരിലെ അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് 3.45ഓടെ ബോട്ട് ഉടമ രാമകൃഷ്ണ വർമ തൻ്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന വിവരം പങ്കുവച്ചു.

15 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങളാണ് ഇവർ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ കരുതിയിരുന്നത്. ബോട്ട് തകരാറിലായതോടെ രണ്ട് ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമായി ഭക്ഷണം ചുരുക്കി. പിന്നീട് കൊൽക്കത്തയിൽനിന്നുള്ള ബോട്ട് ഉടമയാണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം നൽകിയത്. തൊഴിലാളികളെ കാണാതായതോടെ നാവികസേന, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, കേന്ദ്ര സമുദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഊർജിതമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. പശ്ചിമബംഗാൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രാദേശിക എംഎൽഎ ആനന്ദറാവു തുറമുഖത്തെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്തു.

ആശ്വാസമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോൺകോൾ
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.30ഓടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൊഴിലാളികളുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ശങ്കർപുർ ജെട്ടിയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും ബോട്ട് ഉടമ രാമകൃഷ്ണ വർമ പറഞ്ഞു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തിയതിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി.

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തിരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സേനാവിഭാഗങ്ങളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. തൊഴിലാളികളെ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. ബോട്ട് ഉടമയുടെ സഹോദരൻ ഭവാനി പ്രസാദുമായി സംസാരിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയതായി കൃഷിമന്ത്രി അച്ചൻനായിഡുവും വ്യക്തമാക്കി. ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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