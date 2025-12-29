'ശ്രീലങ്കൻ നേവി പിടികൂടിയവരെ മോചിപ്പിക്കണം': തമിഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് പണിമുടക്കില്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാലിന്റെ കത്ത്
അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര അതിർത്തി (IMBL) ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് തമിഴ്നാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
December 29, 2025
ചെന്നൈ: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേയ്ക്ക്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരത്ത് മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനും ഇന്ത്യൻ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ തുടർച്ചയായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുമെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം.
മണ്ഡപം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അസോസിയേഷനാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. ഈ പണിമുടക്ക് രാമനാഥപുരത്തിനു പുറമെ മേഖലയിലുടനീളമുള്ള മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര അതിർത്തി (IMBL) ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയാണ് (ഡിസംബർ 28) മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അമോസ്റ്റിൻ (24), ജോണെഡാസ് (37), പാരലോഗ ജെബാസ്റ്റ്യൻ അൻറോസ് (25) എന്നിവരെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
മണ്ഡപം നോർത്ത് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മൂവരും 300 ലധികം യന്ത്ര ബോട്ടുകളുമായി കടലിൽ പോയി. നെടുന്തീവിന് സമീപം മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന ഇവരെ കാണുകയും മത്സ്യബന്ധനം തടയുകയും ചെയ്തത്. മണ്ഡപം സ്വദേശി ജോസഫിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള TN 11 MM 096 എന്ന രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ഇവരുടെ ബോട്ടും ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനയുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് മൈലാഡി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്ത് ജാഫ്ന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കൈമാറി.
സമാന സംഭവം ഈ മാസം ഡിസംബർ 23 ന് നടന്നിരുന്നു. രാമേശ്വരത്ത് നിന്നുള്ള 12 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ സംഭവം ഒരു ദിവസത്തെ പണിമുടക്കിനും നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമായി.
അറസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഞായറാഴ്ച (ഡിസംബർ 28) വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന് കത്തെഴുതി. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ ബോട്ടുകളെയും മോചിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം അടിയന്തരവും നിർണായകവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന തമിഴ്നാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തുടർച്ചയായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത് തീരദേശ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടും ആശങ്കയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ കത്തിൽ പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അറസ്റ്റും ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കലും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ 61 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 248 മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും ശ്രീലങ്കൻ കസ്റ്റഡിയിലാണ്" എന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ സാഹചര്യം തടയണമെന്ന് രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. "സഹ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ മോചിപ്പിക്കണം. ഉപജീവനത്തിനായി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവർക്ക് ദീർഘകാല സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം. കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ ജോലി പുനരാരംഭിക്കില്ല" എന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു.
