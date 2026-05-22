220 കിലോ പത്തുരൂപ നാണയങ്ങൾ, മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ; മുപ്പത് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രാഘവ ബുള്ളറ്റിൽ
220 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള 10 രൂപ നാണയ ശേഖരം ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്നമായ ബുള്ളറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ സന്തോഷത്തിൽ മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരാനായ രാഘവനും കുടുംബവും.
Published : May 22, 2026 at 5:30 PM IST
അമരാവതി: സ്വന്തമായി ഒരു ബൈക്ക് എന്നത് ചെറിയ പ്രായം മുതലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരിക്കും. ആൺകു ട്ടികൾക്ക് ആയിരിക്കും ബൈക്കുകളോട് കൂടുതൽ കമ്പം. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല മുപ്പത് വർഷത്തോളം അത്തരമൊരു ആഗ്രഹവുമായി നടന്ന മത്സ്യക്കച്ചവടക്കാരാനായ രാഘവയും കുടുംബവും അത്തരത്തിൽ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ്. മത്സ്യക്കച്ചവടത്തിനൊപ്പം മാർക്കറ്റ് പരിസരത്ത് ഒരു ചിറ്റ് ഫണ്ടിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ബാപത്ല ജില്ലയിലെ ചിരാല നിവാസിയായ രസാനി രാഘവയാണ് 220 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള 10 രൂപ നാണയ ശേഖരം ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ ഏറെ നാളത്തെ സ്വപ്നമായ ബുള്ളറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. രാഘവയുടെ വളരെക്കാലമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ബുള്ളറ്റ് എന്നത്. ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആവർത്തിച്ച് തൻ്റെ സ്വപ്നത്തെ ഇത്രയും കാലം നീട്ടിവയ്പ്പിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിത കുടുംബ ചെലവുകൾ കാരണമാണ് തൻ്റെ സ്വപ്നം ഇത്ര കാലം നീണ്ടു പോയതെന്ന് രാഘവ പറയുന്നു.
തുടർന്നും ഇത്തരത്തിൽ പണം നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ചെലവാക്കിയാൽ തൻ്റെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകില്ലെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ചെറിയ തുക സ്വരുക്കൂട്ടി വച്ച് ആ തുക കൊണ്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങാമെന്ന് നിശ്ചയ ദാർഢ്യം എടുത്തത്. കച്ചവടത്തിനിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന 10 രൂപാ നാണയങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് തുടങ്ങി. മൂന്ന് വർഷത്തിനുശേഷം, ശേഖരിച്ച നാണയങ്ങൾ ഏകദേശം 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കടുത്തായി. ഭാരം തൂക്കിയപ്പോൾ, നാണയ ശേഖരം ഏകദേശം 220 കിലോഗ്രാം ആയി. അതോടെ ഈ നാണയ ശേഖരമുപയോഗിച്ച് ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് രാഘവ.
മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി സ്വരുക്കൂട്ടിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് ഇനി തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു പിന്നീടദ്ദേഹം. നാണയങ്ങളുടെ ചാക്കുകളുമായി നിരവധി വാഹന ഷോറൂമുകളെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ മിക്ക ഷോറൂം മാനേജർമാരും അദ്ദേഹത്തെ നിരാശനാക്കി തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇത്രയേറെ നാണയങ്ങൾ എണ്ണാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പല ഷോറുമുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി.
അവസാനം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഷോറൂമിനെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരോത്സാഹവും സമർപ്പണവും കണ്ട് വളരെയധികം പ്രചോദിതരായ ഷോറൂം മാനേജ്മെൻ്റ് ബുള്ളറ്റ് കച്ചവടത്തിന് തയ്യാറായി. ഏകദേശം നാല് ദിവസമെടുത്താണ് അവർ ആ തുക എണ്ണിതിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ശേഷം രാഘവന് തൻ്റെ സ്വപ്നമായ ബുള്ളറ്റ് കൈയിൽ കിട്ടി.
