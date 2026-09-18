രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസിയായി മേജർ നവ്യ ശെഖാവത്ത്; പദവി വഹിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഓഫീസർ
2021-ൽ സൈന്യത്തിൽ കമ്മിഷൻ നേടിയ മേജർ നവ്യ ശെഖാവത്ത് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസിയായി ചുമതലയേറ്റത്.
Published : September 18, 2026 at 3:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി മേജർ നവ്യ ശെഖാവത്ത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസി പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ നിന്ന് ഈ ചുമതലയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതയുമാണ് ഇവർ. 2021-ൽ സൈന്യത്തിൽ കമ്മിഷൻ നേടിയ മേജർ നവ്യ ശെഖാവത്ത് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസിയായി ചുമതലയേറ്റത്. സിക്കാർ ജില്ലയിലെ കേർപുര സ്വദേശിയാണ് നവ്യ.
രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലും പരിപാടികളിലും രാഷ്ട്രപതിക്കൊപ്പം ഇനി മേജർ നവ്യയും ഉണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമെ നിരവധി ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളും എഡിസിമാർ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുതിർന്ന സൈനിക, സിവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഏകോപനം നടത്തുക, ഔദ്യോഗിക പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, വിവിധ ദേശീയ ചടങ്ങുകളിലും ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ പോലുള്ള പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും എഡിസിക്കുണ്ട്. ഇതിനുമുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കമാൻഡർ യശസ്വി സോളങ്കി 2025 ൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസി ആയി ചുമതല നിർവഹിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മേജർ നവ്യയുടെ മുത്തച്ഛൻ ഭൻവർ സിങ് ശെഖാവത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ വിങ് കമാൻഡറായി വിരമിച്ചയാളാണ്. പിതാവ് കരൺ സിങ് ശെഖാവത്ത് വ്യോമസേനയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്. മേജർ നവ്യ യുപിഎസ്സി കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് (സിഡിഎസ്) പരീക്ഷ പാസായ ശേഷം ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വനിതാ നോൺ-ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് സൈനിക പരിശീലനം നേടി. സിഡിഎസ്-I 2020 വനിതാ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലും അവരുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, 2021 ൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ആർമി സർവീസ് കോർപ്സിൽ നവ്യ കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
രാഷ്ട്രപതിക്ക് സാധാരണയായി അഞ്ച് എഡിസിമാരാണുള്ളത്. കരസേനയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരും നാവികസേനയിൽ നിന്നും വ്യോമസേനയിൽ നിന്നും ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ഈ സംഘത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്നതിനൊപ്പം സൈനികവും ആചാരപരവുമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതിലും ഇവർ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇടപെടലുകളിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എഡിസി. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇടപെടലുകൾ, ചടങ്ങുകൾ, സൈനിക, പ്രോട്ടോക്കോൾ സംബന്ധമായ ജോലികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക സ്റ്റാഫിൽ അഞ്ച് എഡിസിമാരാണുള്ളത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോട്ടോക്കോൾ, ഏകോപന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു.
Also Read: ഭീകരർക്ക് താവളമൊരുക്കി; ജമ്മു കശ്മീരിൽ മൂന്ന് ലഷ്കർ സഹായികൾ അറസ്റ്റിൽ