ഒടുവില്‍ രാജ്യത്തെ ആദ്യ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു, ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ട്രെയിന്‍ കാണൂ

രാജ്യത്തെ ആദ്യ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ എക്‌സ്‌പ്രസ് യാത്രയ്ക്ക് തയാറായിരിക്കുന്നു. ആഢംബര പൂര്‍ണമാണ് ഈ പുതുപുത്തന്‍ ട്രെയിന്‍. വൈഫൈയടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിവേഗം സഞ്ചാരവും സാധ്യം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 6:33 PM IST

പട്‌ന: രാജ്യത്തെ ആദ്യ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ യാത്രയ്ക്ക് തയാറായിരിക്കുന്നു. ബിജെപി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് ഹാന്‍ഡിലില്‍ പുത്തന്‍ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിനിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കു വച്ചു.

ട്രെയിന്‍ യാത്ര ഇനി മുതല്‍ അതീവ സുഖകരവും വേഗവും ആര്‍ജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ഇവര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. പട്‌ന-ന്യൂഡല്‍ഹി പാതയിലാകും ആദ്യ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുക.

അത്യാധുനിക അകത്തളങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത്. ട്രെയിനില്‍ വൈഫൈ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. വിനോദത്തിനായി സ്‌ക്രീനുകളും സജ്ജമാണ്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സിസിടിവികളുമുണ്ട്. അനുപമമായ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള യാത്രാനുഭവമാകും ഈ ട്രെയിന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുക. 160 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലാകും ട്രെയിനിന്‍റെ സഞ്ചാരം. അതോടെ സാധാരണ ട്രെയിനുകളെക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകും.

ട്രെയിനില്‍ പതിനാറ് കോച്ചുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില്‍ പതിനൊന്ന് എസി ത്രീടയര്‍ കോച്ചുകളും നാല് എസി ടു ടയര്‍ കോച്ചുകളുമുണ്ട്. ഒരു എസിവണ്‍ ടയര്‍ കോച്ചും. 827സീറ്റുകളാണ് ട്രെയിനുള്ളത്. രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്‍റെ നിരക്കായിരിക്കും ഇതിന്.

ആഴ്‌ചയില്‍ ആറ് ദിവസം ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് നടത്തും. വൈകിട്ട് പട്‌നയില്‍ നിന്ന് സര്‍വീസ് തുടങ്ങി പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിച്ചേരും. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേഗതയും സുരക്ഷിതത്വവും സൗകര്യപ്രദവുമായ യാത്ര ട്രെയിന്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ബിഹാറുകാര്‍ നിരന്തരം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഉടന്‍ തന്നെ ഈസ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ മോദി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ മറ്റൊരു വാഗ്‌ദാനം കൂടിപൂര്‍ത്തിയാകുകയാ്. വേഗമേറിയ ആഢംബര ട്രെയിന്‍ യാത്ര എന്ന വാഗ്‌ദാനം.

പൂര്‍ണമായും തദ്ദേശിയമായി നിര്‍മിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുമായാണ് വന്ദേഭാരത് എന്ന അര്‍ധ അതിവേഗ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസിന്‍റെ തുടക്കം. 160 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ കുതിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നതാണ് വന്ദേഭാരതിന്‍റെ കരുത്ത്. 52 സെക്കന്‍റ് മാത്രം മതിയാകും വേഗം നൂറിലെത്തിക്കാന്‍. ചെന്നൈയിലെ ഇന്‍റഗ്രല്‍ കോച്ച് ഫാക്‌ടറിയിലാണ് കോച്ചുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

റെയില്‍വേയുടെ റിസര്‍ച്ച് ആന്‍റ് സ്റ്റാൻഡേര്‍ഡ് ഓര്‍ഗനൈസേഷനാണ് ഡിസൈന്‍ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബുള്ളറ്റ് ട്രയിനിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് വന്ദേഭാരതിന്‍റെ ഡിസൈന്‍. 2019ലാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വന്ദേഭാരത് സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചത്.

വന്ദേഭാരതിന്‍റെ ട്രെയിനുകളെല്ലാം സുരക്ഷയ്ക്കും സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രാധാന്യം നല്‍കിയാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂര്‍ണമായും സാങ്കേതിക വിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവര്‍ത്തനം. സുരക്ഷക്കായി 'കവച്' എന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനവും ഈ ട്രെയിനുകളിലുണ്ട്. ഒരേ ട്രാക്കിലൂടെ രണ്ട് ട്രയിനുകള്‍ മുഖാമുഖം വന്നാലും കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് കവച്.

ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ബ്രേക്കിങ് സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത. കൂടാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫയര്‍ സെന്‍സര്‍, ജിപിഎസ് അധിഷ്‌ഠിത കണ്‍ട്രോള്‍ സിസ്റ്റംസ്, സിസിടിവി എന്നിവയും സുരക്ഷക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൂര്‍ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായാണ് ട്രെയിനിന്‍റെ വാതിലുകള്‍ തുറക്കുക.

